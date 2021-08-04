«Локомотив», устремленный в будущее. Владислав Шония рассказал о новом ЖК, прогрессивных идеях в архитектуре и немного о себе

Жилой комплекс « Локомотив » должен соединить в себе прошлое и будущее Барнаула. С одной стороны он станет примером современной архитектуры, с другой — отразит уникальную историю краевой столицы. Все это будет гармонично вплетено в материю уже существующей застройки Социалистического проспекта. О прогрессе, Барнауле будущего и уникальном проекте журналисты altapress.ru поговорили с молодым застройщиком — директором компании «ШОДО» Владиславом Шонией.

«Любой опыт идет во благо»

— Владислав , сколько вы уже работаете на строительном рынке?

— В отрасли я с 2015-го. Уже год возглавляю компанию «ШОДО». До этого я много лет работал во многих наиболее ключевых направлениях строительной сферы, начиная с рабочей профессии, заканчивая руководством строительной организацией.

— Вы из семьи строителей. Для вас выбор профессии был очевиден?

— Не совсем так. До того, как прийти на стройку, я попробовал себя в гостиничном и IT-бизнесе (создавал приложения для смартфонов), пищевом производстве (был коммерческим директором), даже продавал мороженое и осетинские пироги. Каждое направление было по своему интересным и перспективным, но, в целом, не моим. Но любой опыт идет только во благо. Сейчас все это помогает мне в строительном бизнесе. В частности, для принятия каких-то нестандартных решений. Я всегда стремился искать прогрессивные подходы, вносить в рабочий процесс что-то новое и современное.

— Для вас строительство это…

— В первую очередь, наследие, реализация творческого потенциала. Словом, это то, что останется после тебя. В моем случае это выражается в необычных, прогрессивных идеях.

Жилой комплекс «Локомотив». Источник: ООО СЗ «Шодо»

И где теперь «Nokia»?

— А как же история , привычная архитектура?

— Представьте, что все строители Барнаула делают одно и то же по устаревшему клише на протяжении десятилетий, несмотря на развитие технологий, архитектурных решений, прогресса в других крупных городах. Когда-то так поступила «Nokia». В то время как большинство компаний перешли на разработку первых прототипов смартфонов, они оставили кнопочный вариант. И где теперь «Nokia»?

Конечно, здание — это не телефон. Но принцип развития схож во всех сферах бизнеса: — все старое в любом проявлении заставляет стоять на месте или даже откатываться назад. Чтобы развиваться, нужно ломать стереотипы и двигаться дальше.

Справка «ШОДО» — специализированный застройщик. Данная организация была создана как отдельная SPV-компания для реализации проекта ЖК «Локомотив» в рамках 214-ФЗ и с привлечением проектного финансирования. «В современных реалиях практически для каждого нового проекта нужна отдельная компания. И этот механизм обусловлен действующим законодательством и требованиями банка-кредитора», ­ рассказал собеседник.

Жилой комплекс «Локомотив». Источник: ООО СЗ «Шодо»

Это будет красивое здание

— ЖК «Локомотив» — особенный и очень значимый для архитектуры Барнаула проект. Чувствуете ответственность за его реализацию?

— Когда-то в детстве я занимался спортом и играл на этом стадионе. Поэтому, да — на нас лежит особая ответственность, ведь это наше культурное наследие. Напомню, долгое время там была полная разруха. Никто не интересовался судьбой стадиона, пока не начались преобразования.

Но сейчас речь о другом. Мы прекрасно осознаем, с каким особым объектом работаем. Поэтому на реконструкцию фасада была выделена колоссальная сумма. На эти деньги мы вернем ему прежний вид, чтобы люди могли прикоснуться к истории города. Мы гордимся тем, что сможем не просто восстановить фасад, но наполнить этот фрагмент прошлого новыми смыслами и функционалом

— Как вы думаете , станет ли жилой комплекс визитной карточкой города?

— Мы сделаем для этого все возможное. Это будет красивое здание с благоустроенной территорией и развитой инфраструктурой. По периметру появятся уютные кафе и магазинчики. Их станет больше, выглядеть они будут достойно. По крайней мере, перед жителями и гостями города стыдно точно не будет.

Жилой комплекс «Локомотив». Источник: ООО СЗ «Шодо»

«Жители „Локомотива“ окажутся в гуще событий»

— Как в «Локомотиве» для его жителей будет реализован современный тренд на создание комфортной среды обитания ?

— Я считаю, что данный подход должен использоваться повсеместно. Покупателям уже не интересны просто коробки с необычной планировкой, парой кустиков во дворе и подобием детской площадки. Им важно, чтобы жилье отвечало современным требованиям как внутри, так и снаружи. Все элементы для комфортного пребывания должны быть под рукой — парковки, соцобъекты, зеленые зоны, места для прогулок и т. д.

— В чем особенность объекта?

— В отделке фасадов будет использован красный облицовочный кирпич. Здание возводится с использованием современных материалов и технологий. Комплекс будет переменной этажности. Самая высокая точка по проекту спрятана за более низкими частями. Так она не будет визуально утяжелять вид со стороны пр. Строителей и не войдет в резонанс с уже сложившейся архитектурой района.

Но, пожалуй, главное отличие комплекса — в расположении. Это центр города. В шаговой доступности — вузы, школы, транспортные развязки, вокзалы, торговые центры. Жители «Локомотива» окажутся в гуще событий, центре движения, но за счет планировки здания, внутри двора будет тихо и спокойно.

Жилой комплекс «Локомотив». Источник: ООО СЗ «Шодо» Жилой комплекс «Локомотив». Источник: ООО СЗ «Шодо» Жилой комплекс «Локомотив». Источник: ООО СЗ «Шодо» Жилой комплекс «Локомотив». Источник: ООО СЗ «Шодо»

— Каким вы видите портрет потенциального покупателя?

— Благодаря местоположению это могут быть студенты, представители бизнеса, офисные работники, большие и маленькие семьи. Но, если честно, портрета какого-то конкретного покупателя нет. Квартиры в ЖК будут рассчитаны на разных покупателей, в зависимости от их запросов и возможностей.

— ЖК будет стоять около вокзалов. Как вы решили вопрос с шумоизоляцией?

— В первую очередь конструктивом здания. Оно будет возведено по периметру участка. Далее, будет использована шумоизоляционная технология при возведении стен и двойные стеклопакеты для остекления окон и балконов. Так что жильцов шум точно не потревожит.

Блиц-опрос — Когда вы впервые попали на строительную площадку? — Еще в детстве. Можно сказать, что я буквально вырос на стройке. Я из семьи строителей. Практически с рождения я впитывал знания и опыт из этой области. — Каким , в первую очередь , должно быть современное жилье? ­ Комфортным и многофункциональным, чтобы удовлетворять максимальное количество запросов. И нестандартным. Всегда любил дома, выделяющиеся на фоне других. — Какой архитектурный объект России или мира вам по-настоящему нравится? — Мне очень нравятся проекты городов будущего в виде прямой линии, созданные с нуля с инновационными планировочными, техническими решениями и развитой инфраструктурой. Ну и, конечно, «Москва-Сити». Этот комплекс меня мотивирует на создание чего-то действительно выдающегося. — Для вас Барнаул будущего — это… — Стремление к новому и умение гармонично совмещать прогрессивную архитектуру с историческим наследием.

Владислав Шония о прогрессе

«На пути становления любого многомиллиардного бизнеса, новаторские идеи их основателей разбивались о безапелляционное мнение большинства, противящегося новым трендам. И если бы не их упорство, прогресс мог встать и у нас не было бы удобных, иногда незаменимых в современной жизни, вещей, гаджетов, пространственных решений».

О барнаульском строительном рынке

«В краевой столице сложно реализовывать те идеи, которые хочется. Если честно, еще не та экономика. Очень хочется строить как в крупных столицах — красиво и масштабно. Но наш город еще не готов к таким серьезным переменам. И на это тоже нужно делать большую скидку».

О застройке территории Речного вокзала

«Стоило только показать общественности пока еще предварительный проект комплекса, как все тут же начали его критиковать — высоко, некрасиво, не по-барнаульски. Но ни одного дельного предложения сделано не было. К тому же, проект будет еще перерабатываться. Думаю тем, кто неравнодушен к судьбе здания, не помешало бы что-то предложить с перспективой это профинансировать. А так претензии больше похожи на не конструктивную критику из разряда „а поговорить“».

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