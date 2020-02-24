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Недвижимость

Ловко скрывается. Застройщик обманул жителей Алтайского края на 7 млн рублей

Строительная компания «Артстрой» из Бийска обманула горожан на 7 млн рублей, сообщает ГТРК «Алтай». Люди брали кредиты, отдавали материнский капитал, но в итоге оставались без денег и жилья.

Кирпичи.
Кирпичи.
СС0.

Одна из пострадавших рассказала, что заключила договор с фирмой в мае 2017 года. Частный дом обещали возвести под ключ за три месяца, но его все еще нет. Людям приходится жить в общежитии.

Как выяснилось, пострадавших много. Схема такая, что человек оформляет договор, платит деньги, а потом ему сообщают о сбоях с поставками материалов, а бригады строителей нередко и вовсе сбегают.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что в отношении фирмы возбудили уголовное дело по части 5 ст. 159 УК РФ — мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

По предварительным данным, общий ущерб составил свыше 7 млн рублей.

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