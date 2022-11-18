Лучше бы с конца: Барнаул занял первое место среди городов, где сильнее всего подорожали «вторички»

Квартиры на втогричном рынке сильнее подорожали в:
- Барнауле (+3,7%),
- Иваново (+2,9%),
- Владикавказе (+2,5%),
- Тольятти (+2,4%),
- Новокузнецке (+2,3%),
- Кирове (+2,2%),
- Якутске (+2,2%),
- Кургане (+2,2%),
- Екатеринбурге (+2%),
- Ростове-на-Дону (+2%).
Российской столицы в этом списке не оказалось. Наоборот, в Москве стоимость «вторички» снизилась на 1,4%. В Санкт-Петербурге на 0,6%. Больше всего цена упала в Калининграде — на 2%.
Кстати, в Барнауле уютную «четырешку» в знаменитом доме-пароходе продают за 22 млн рублей.