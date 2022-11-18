18 ноября
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Недвижимость

Лучше бы с конца: Барнаул занял первое место среди городов, где сильнее всего подорожали «вторички»

Стоимость вторичного жилья выросла в Барнауле сильнее, чем в других российских регионах, сообщает «Экономика и жизнь».

Зима в Барнауле.
Зима в Барнауле.
Кристина Тарасова.

Квартиры на втогричном рынке сильнее подорожали в:

  • Барнауле (+3,7%),
  • Иваново (+2,9%),
  • Владикавказе (+2,5%),
  • Тольятти (+2,4%),
  • Новокузнецке (+2,3%),
  • Кирове (+2,2%),
  • Якутске (+2,2%),
  • Кургане (+2,2%),
  • Екатеринбурге (+2%),
  • Ростове-на-Дону (+2%).

Российской столицы в этом списке не оказалось. Наоборот, в Москве стоимость «вторички» снизилась на 1,4%. В Санкт-Петербурге на 0,6%. Больше всего цена упала в Калининграде — на 2%.

Кстати, в Барнауле уютную «четырешку» в знаменитом доме-пароходе продают за 22 млн рублей.

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