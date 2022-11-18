Лучше бы с конца: Барнаул занял первое место среди городов, где сильнее всего подорожали «вторички»

Стоимость вторичного жилья выросла в Барнауле сильнее, чем в других российских регионах, сообщает « Экономика и жизнь ».

Квартиры на втогричном рынке сильнее подорожали в:

Барнауле ( +3,7%),

+3,7%), Иваново ( +2,9%),

+2,9%), Владикавказе ( +2,5%),

+2,5%), Тольятти ( +2,4%),

+2,4%), Новокузнецке ( +2,3%),

+2,3%), Кирове ( +2,2%),

+2,2%), Якутске ( +2,2%),

+2,2%), Кургане ( +2,2%),

+2,2%), Екатеринбурге ( +2%),

+2%), Ростове-на-Дону ( +2%).

Российской столицы в этом списке не оказалось. Наоборот, в Москве стоимость «вторички» снизилась на 1,4%. В Санкт-Петербурге на 0,6%. Больше всего цена упала в Калининграде — на 2%.

Кстати, в Барнауле уютную «четырешку» в знаменитом доме-пароходе продают за 22 млн рублей.