Уютную «четырешку» в знаменитом доме-пароходе продают за 22 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру продают за 22 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Папанинцев, 97/89 в доме, который похож на большой пароход. Объявление размещено на Авито .

Четырехкомнатная квартира, 149,9 кв. м за 22 млн рублей

Площадь квартиры как у настоящего корабля — 149,9 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 147 тыс. рублей.

Квартира находится на 10 этаже из 15. Благодаря большим круглым окнам, в комнатах много света и тепла.

В «четырешке» хозяева сделали качественный дизайнерский ремонт. В квартире много круглых и обтекаемых деталей — дверные проходы, окна, потолки.

В квартире есть большая кухня, совмещенная с гостиной. И три изолированные спальни, две из которых переделали под детские.

Также есть отдельная гардеробная, два санузла с джакузи. И застекленная лоджия с панорамным видом во двор.

К квартире предлагают вместительную кладовку (20 кв. м) и парковочное место (18 кв. м).

В шаговой доступности от дома — краевые вузы, детские сады 116, 199, гимназии 55,86,27. А также Дворец спорта, спортивные комплексы «Обь» и «Олимпийский», торговые и развлекательные центры.