Маленькие гиганты большого города. ТОП-5 самых необычных и дорогих квартир-студий Барнаула

Компактную недвижимость в стиле open space часто недооценивают. Квартира «без претензий» может стать трамплином к приобретению чего-то более просторного. К тому же, квартиры-студии выгодно отличаются габаритами, лаконичностью и ценой. А некоторые из них способны удивить своим внутренним миром. Подробности — в нашем рейтинге самых дорогих студий краевой столицы.

5 место. Красивая квартира-студия с чистой парадной

Цена — 3,48 млн рублей

Общая площадь — 47,3 кв. м

Адрес — ул. Взлетная , 46

Квартира за 3,48 млн рублей , которая продается в доме на ул. Взлетная , 46. «Жилфонд».

Дизайн интерьеров этой маленькой, но вместительной квартиры выглядит свежо и интересно. Планировка удобная. Из окон открывается панорамный вид на высотки нового жилого квартала.

Дом, в котором находится квартира, был построен в 2014 году. Он оснащен видеонаблюдением, грузовым и пассажирским лифтами. А еще, как уверяет автор объявления, в здании всегда чистая парадная.

В квартире остаются: встроенная кухня, обеденный столик со стульями, духовка, микроволновка, варочная панель, холодильник, телевизор, стиральная машинка, диван, журнальный столик, кровать с тумбами и т. д.

4 место. Студия для ценителей классики

Цена — 3,5 млн рублей

Общая площадь — 28,4 кв. м

Адрес — ул. Чехова , 20

Квартира-студия в ЖК «Антон Палыч», которая стоит 3,5 млн рублей. «Авито».

Характеристики квартиры-студии описаны в трех словах: новая, уютная и теплая.

Недвижимость находится в ЖК «Антон Палыч» на ул. Чехова, 20. В ней есть все, что нужно будущим жильцам для новоселья — мебель и бытовая техника.

Интерьер студии можно отнести к современной классике с элементами минимализма.

3 место. Маленькая студия с огромной гардеробной

Цена — 3,6 млн рублей

Общая площадь — 43 кв. м

Адрес — ул. Гущина , 150/3

Уютная студия на ул. Гущина , 150/3 , которая продается за 3,6 млн рублей. «Этажи».

Одна из проблем малогабаритного жилья — недостаток места для хранения вещей. На помощь потребителям иногда приходят современные дизайнерские решения.

В квартире на ул. Гущина, 150/3 будущим владельцам не придется подключать много фантазии. Место для вещей уже встроено в эту, казалось бы, небольшую студию. В ней есть большая гардеробная.

Кроме того, жилье — светлое и уютное. Во дворе дома оборудована современная детская площадка.

2 место. Маленькая квартира для больших запросов

Цена — 4,5 млн рублей

Общая площадь — 35 кв. м

Адрес — ул. Димитрова , 130

Студия за 4,5 млн рублей , которая находится ул. Димитрова , 130. «Авито».

Данный участник рейтинга недвижимости Барнаула находится в новом доме 2019 года постройки. Он возведен в тихой и спокойной части центра города, вдали от больших проспектов.

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Новым хозяевам достанется мягкая, встроенная и корпусная мебель, а также бытовая техника и даже шторы.

Дом находится под круглосуточной охраной. В нем построен двухуровневый паркинг.

1 место. Квартира-студия с панорамным видом на Барнаул

Цена — 4,9 млн рублей

Общая площадь — 45 кв. м

Адрес — ул. Никитина , 107

Квартира-студия за 4,9 млн рублей в ЖК Рlazа. «Циан».

Данная «малютка» находится в жилом комплексе бизнес-класса Рlazа. Она выполнена по индивидуальному проекту. В квартире сделан качественный ремонт, потолки — натяжные с подсветкой, пол сделан из керамогранита, имитирующего мрамор.

ЖК оснащен двухуровневым подземным паркингом для 300 автомобилей. Для каждого из уровней выезд на пр. Красноармейский организован отдельно.

«Отличный вариант для ценителей комфорта и нестандартных планировочных решений», — говорится в объявлении.

Из несомненных плюсов можно назвать мебель, которую нынешние хозяева оставляют покупателям. В квартире останется кухонный гарнитур со встроенной техникой, шкаф-купе и обеденная зона из белого массива дерева.

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