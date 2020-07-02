«Мария-Ра» купила два магазина «Холидея» за 96 млн рублей

Алтайская торговая сеть «Мария-Ра» приобрела на торгах два магазина обанкротившегося «Холидея», пишет «Интерфакс». Обе покупки компания совершила по начальной цене торгов.

Одно здание (2,9 тыс. квдратов) находится в Бийске. Оно обошлось «Марии-Ра» в 55,3 млн рублей.

Второе здание в Новокузнецке площадью около 1 тыс. кв. метров стоит 40,8 млн рублей.

На торги выставляли имущество «Компании Холидей» на общую сумму 1,39 млрд рублей. Это 10 зданий с земельными участками и 12 помещений торговых центров и магазинов в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Удалось продать восемь зданий и помещений в Новосибирске, Бийске, Новокузнецке и Омске. Общая цена продажи составила 495,4 млн рублей. Это на 23% больше начальной стоимости этого имущества.

«Мария-Ра» претендовала еще на три объекта «Холидея», в том числе здание в Барнауле площадью 7,6 тыс. кв. метров с начальной ценой 171,7 млн рублей, но ТС оказалась единственным участником, и торги признали не состоявшимися.

Другой аукцион — по продаже здания в Салаире (Кузбасс) — не состоялся, так как подавшие заявки участники в итоге не сделали ни одного ценового предложения.