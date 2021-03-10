Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 марта -5°C
Недвижимость

«Мария-Ра» купила новые магазины за пределами Алтайского края

Один из крупнейших ритейлеров Сибири фирма «Мария-Ра», зарегистрированная в Барнауле, купила на торгах три здания магазина, принадлежавшие компании «Холидей». Здания приобретены в городах Сибири, где уже были торговые точки компании. Общая стоимость трех объектов — около 85 млн рублей.

"Мария-Ра". Продуктовый магазин.
"Мария-Ра". Продуктовый магазин.
Дмитрий Лямзин.

Объекты недвижимости «Холидея», много лет развивавшего торговую сеть, распродаются после признании компании банкротом. И многие объекты имеют спрос.

«Мария-Ра» приобретает объекты, как правило, в Новосибирской и Кемеровской областях и в Алтайском крае.

На этот раз ритейлер купил на торгах по банкротству помещения в Новокузнецке (1,2 тыс. кв. метров за 32 млн рублей) и Юрге (665 кв. метров за 17,6 млн), а также здание в Куйбышеве Новосибирской области (907 кв. метров за 33,9 млн рублей).

&quot;Мария-Ра&quot;. Продуктовый магазин.
«Мария-Ра». Продуктовый магазин.
Дмитрий Лямзин.

По данным сайта компании, в сеть «Мария-Ра» входит 1202 действующих магазина, готовятся к открытию еще 7 магазинов: 4 в Новосибирске, 2 в Киселевске и один в Кемерове.

Накануне Нового года в компании рассказали, что в 2021 году сеть увеличит количеств точек до 1,3 тыс., ранее сообщал «Толк».

Магазины сети работают в пяти регионах Сибири АЛтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость