«Мария-Ра» купила новые магазины за пределами Алтайского края

Один из крупнейших ритейлеров Сибири фирма «Мария-Ра», зарегистрированная в Барнауле, купила на торгах три здания магазина, принадлежавшие компании «Холидей». Здания приобретены в городах Сибири, где уже были торговые точки компании. Общая стоимость трех объектов — около 85 млн рублей.

Объекты недвижимости «Холидея», много лет развивавшего торговую сеть, распродаются после признании компании банкротом. И многие объекты имеют спрос.

«Мария-Ра» приобретает объекты, как правило, в Новосибирской и Кемеровской областях и в Алтайском крае.

На этот раз ритейлер купил на торгах по банкротству помещения в Новокузнецке (1,2 тыс. кв. метров за 32 млн рублей) и Юрге (665 кв. метров за 17,6 млн), а также здание в Куйбышеве Новосибирской области (907 кв. метров за 33,9 млн рублей).

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

По данным сайта компании, в сеть «Мария-Ра» входит 1202 действующих магазина, готовятся к открытию еще 7 магазинов: 4 в Новосибирске, 2 в Киселевске и один в Кемерове.

Накануне Нового года в компании рассказали, что в 2021 году сеть увеличит количеств точек до 1,3 тыс., ранее сообщал «Толк».

Магазины сети работают в пяти регионах Сибири АЛтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.