«Мария-Ра» построит кое-что в новом жилом районе Барнаула, и это будет не только магазин

Компания «Мария-Ра» заказала проект гаража с магазином, который появится на Горе, рядом с ЖК «Серебряный бор». «Инвест-проект» представил его на градостроительном совете. Но приняли его без восторга.

Объект будет находиться на ул. 6-я Нагорная, 15г/11. На первом этаже будет магазин, судя по корпоративному цвету на фасаде, — супермаркет «Мария-Ра». А на втором и третьем этаже парковки на 150 машин.

4,8 тыс. кв. м – площадь участка;

2,48 тыс. кв. м – площадь застройки.

Гараж-магазин соберут из металлокаркаса и закроют сэндвич-панелями.

С севера и востока – здание окружает ЖК в салатово-бежевом оттенке. К участку примыкает охранная зона ЛЭП.

Эксперты заметили, что на планах не размечены ни улицы, ни тротуары, ни красные линии, нет проекта планировки. Из-за этого непросто учесть, насколько объект соответствует градостроительным нормам.

Архитектору порекомендовали добавить подсветку и использовать вместо сэндвич-панелей фиброцементные, какие используются в оформлении соседних домов. А также сразу предусмотреть места для вентиляционных коробов на фасаде и кровле здания.

Объект отправили на доработку.

Самое важное - в нашем Telegram-канале