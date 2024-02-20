«Мария-Ра» позеленеет. Проектировщик изменил вид магазина-парковки в Барнауле

Компания «Мария-Ра» заказала проект гаража с магазином, который появится на Горе, рядом с ЖК «Серебряный бор». Сначала его не одобрили на градостроительном совете, поэтому архитектурно-конструкторское бюро «ИнвестПроект» подготовило новый вариант.

Здание будет находиться на ул. 6-я Нагорная, 15г/11. Гараж-магазин соберут из металлокаркаса и закроют сэндвич-панелями.

В новом эскизе проектировщик уточнил планировку участка и расположение вентиляционных коробов на здании. А также изменил цветовое решение первого этажа: теперь он будет зеленым, как цвет фасада соседнего ЖК «Серебряный бор».

Новый проект магазина-парковки на ул. 6-я Нагорная, 15г/11. Архитектурно-конструкторское бюро «ИнвестПроект» Новый проект магазина-парковки на ул. 6-я Нагорная, 15г/11. Архитектурно-конструкторское бюро «ИнвестПроект» Новый проект магазина-парковки на ул. 6-я Нагорная, 15г/11. Архитектурно-конструкторское бюро «ИнвестПроект»

На первом этаже, как и задумано, оставят место под супермаркет, а на втором и третьем – парковки на 150 машин.

Проект в первоначальной версии:

4,8 тыс. кв. м – площадь участка; 2,48 тыс. кв. м – площадь застройки.

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