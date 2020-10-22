Машина под крышей. Как построить гараж на даче без головной боли и седых волос

Специалисты кадастровой палаты Алтайского края представили краткий ликбез по основным требованиями при возведении гаража на участке под строительство жилого или садового дома. Altapress.ru внимательно все изучил и подготовил разбор.

Что можно строить на приусадебном участке?

На своей земле собственник может построить любые объекты. Главное соблюсти требования действующего законодательства.

Гараж относится к вспомогательным постройкам. Но это не означает, что его можно поставить как угодно и где хочется. В частности, нужно обязательно соблюсти все нормы противопожарной безопасности, расстояние от забора до гаража и соседских построек, которые возведены или строятся.

Где можно построить гараж?

На приусадебных участках в Алтайском крае дом для железного коня разрешено размещать в виде отдельно стоящего объекта или пристраивать к дому.

Важно! Число мест для автомобилей не должно быть более двух.

Требования к размещению гаража:

строить объект следует по одной линии с фасадом дома без выступа за его пределы

допустимо построить гараж по границе земельного участка , выходящей на красную линию

выходящей на красную линию допускается размещение гаража для одного грузового автомобиля грузоподъемностью не более 3,5 тонн.

На каком расстоянии от объектов должен быть гараж?

Нормы и правила (СНиП) регламентируют расстояния при строительстве гаража от забора, от соседского строения и красной линии.

В этом случае имеет значение право первого застройщика. Если на соседнем участке нет строений, гараж можно поставить на расстоянии 1 метра от забора. При этом необходимо уточнить у соседа наличие утвержденного плана застройки.

Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com.

Если у него уже есть утверждений план, это приравнивается к началу строительства, поэтому (также как при наличии построек) придется отступить 6 метров от ближайшего планируемого строения.

Куда обращаться для разрешения на возведение гаража?

Планируя застройку участка, нужно заранее взять в муниципальном образовании выписку из Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) или градостроительный план земельного участка.

В нем должны быть указаны допустимая высота и площадь застройки основными и вспомогательными зданиями.

Нормативов, прямо ограничивающих максимальные размеры объекта, не существует. Однако, если площадь гаража будет больше дома или установленных норм, существуют риски, что право на такую постройку не зарегистрируют.

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Можно ли построить гараж на пустом участке?

Разрешается поставить гараж независимо от того, есть на участке домик или нет.

В то же время, для регистрации права собственности на гараж необходимо будет представить сведения об основном строении, чтобы доказать вспомогательные функции объекта. При отсутствии жилого дома в регистрации права на гараж будет отказано.

Если дом для автомобиля возводится для того, чтобы выкупить арендуемую у государства землю, в покупке участка также будет отказано. Объяснение простое: не достигнута цель предоставления участка в аренду, а именно — строительство жилого дома.

Поэтому, если участок выделен под строительство жилого или садового здания, лучше сначала поставить его, а уже потом — вспомогательные строения.

Поле. Дорога. Анна Зайкова

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