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Недвижимость

Массовые проверки квартир начались в России

Квартиры россиян проверят — в стране начались рейды по жилым домам. Цель — выявить незаконные перепланировки, сообщает РЕН ТВ.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

Массовые проверки жилья проводят сотрудники жилинспекций. Инспекторы обходят дома, интересуясь прежде всего любыми несогласованными изменениями.

Специалисты обращают внимание не только на снесенные стены или дополнительно протянутые коммуникации, но и на мелкие огрехи. Например, владелец квартиры может получить штраф даже за снятую кухонную дверь.

Сначала инспекторы отправляют владельцу уведомление по почте о том, что они придут через месяц в конкретное время. Оно может быть отправлено дважды, и если хозяин отказывается принять «гостей», контролеры обращаются в суд и приходят с приставами.

Если выявленные изменения в квартире не нарушают технических требований, их просто фиксируют. Однако опасные перепланировки заставляют устранять. Но если владелец сомнительной квартиры отказывается ликвидировать нарушения, он может вовсе лишиться жилья, пишет Lenta.ru. Тогда недвижимость продадут на торгах.

Эксперты опасаются — проверки перепланировок спровоцируют всплеск активности мошенников, которые могут начать ходить по квартирам под видом инспекторов.

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