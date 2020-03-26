Маткапитал в действии: как в Барнауле совершить оптимальную сделку по покупке новой квартиры

Как новые условия по маткапиталу помогают решить квартирный вопрос

С 1 марта 2020 года сумма материнского капитала составила 616 тысяч рублей, сообщил президент Владимир Путин. Причем большую часть суммы — 466 тысяч рублей можно получить уже при рождении первенца. Altapress.ru разобрался в тонкостях покупки новой квартиры с использованием маткапитала.

Сколько денег в маткапитале

В начале 2020 года президент Владимир Путин сообщил, что условия выплаты материнского (семейного) капитала в России изменятся. Теперь основная сумма — 466 тысяч рублей — будет выплачиваться тем, у кого первый ребенок в семье появился после 1 января 2020 года. Это может быть родной или усыновленный первенец.

При рождении второго ребенка выплачивается 150 тысяч рублей, сообщил Владимир Путин. Соответствующие изменения в Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей» вступили в силу с 12 марта 2020 года, поэтому сертификаты уже можно оформлять.

Источник: freepik.com

Таким образом, полная сумма материнского капитала в 2020 году составила 616 тысяч рублей. В дальнейшем ее планируют ежегодно индексировать. Плюс важное уточнение: если первенец в семье родился до 1 января 2020 года, то всю сумму — 616 рублей — семья получит при рождении второго ребенка.

Также ПФР ведется работа по упрощению процедуры оформления и использования сертификатов на маткапитал. Так, например, с 15 апреля планируется автоматическое оформление сертификатов на основании данных ЗАГС о рождении ребенка, уведомление о готовности придет родителям через портал Госуслуги или личный кабинет на сайте ПФР. Сократится и срок оформления сертификата с 15 до 5 рабочих дней. Кроме того, с начала марта ведется работа с банками о возможности подачи заявления на распоряжение материнским капиталом в качестве первоначального взноса по ипотеке или оплаты по кредиту — непосредственно в отделение банка, без обращения в ПФР.

Как усилить маткапитал?

«Молодые родители часто приходят в отдел продаж новостроек „Алгоритма“, — рассказывает начальник отдела продаж Марина Кирильчук. — И большинство используют материнский капитал вместе с ипотекой. Например, как первоначальный взнос. В совокупности с программой господдержки, где семьям с детьми предлагается ставка 4,5%-5%, это хороший способ решить квартирный вопрос».

«Алгоритм» аккредитован под стандартные ипотечные программы во всех банках, которые работают с такими кредитами. В двух банках у компании есть субсидированная (пониженная) процентная ставка, благодаря которой клиент выигрывает на итоговой переплате по кредиту.

Источник: ГК «Алгоритм»

Как купить квартиру с материнским капиталом?

Шаг 1: зарегистрируйтесь на портале Госуслуг и выберите «электронную услугу».

Шаг 2: заполните заявление на маткапитал на Госуслугах, указав данные родителей и ребенка. Форма подскажет, какие именно.

Шаг 3: выберете на рынке недвижимости квартиру. Если это новостройка — забронируйте ее. Уточните у застройщика наличие аккредитаций в банке, а также наличие специальных условий кредитования, например, субсидирование кредитной ставки. Это даст дополнительные преференции.

Шаг 4: после проверки документов, обратитесь в офис пенсионного фонда по удобному адресу, чтобы получить сертификат.

Шаг 5: оформите ипотеку в банке.

Шаг 6: подпишите договор долевого участия в строительстве и готовьтесь к новоселью.

Какую квартиру под маткапитал лучше выбрать?

Покупателей с материнским капиталом и ипотекой с господдержкой интересуют разные типы квартир. Кто-то выбирает студии и однокомнатные квартиры в качестве инвестиций. Это помогает сберечь деньги от инфляции и решает квартирный вопрос для подрастающих детей. Есть покупатели, которые интересуется улучшением текущих жилищных условий и в этом случае выбирают большие квартиры.

Источник: ГК «Алгоритм»

«В 2020 году „Алгоритм“ планирует сдачу жилого комплекса „Добрыня“. Там остались квартиры большой площади, идеально подходящие для расширения жилплощади. Мы называем этот район семейным. Рядом — парк „Эдельвейс“ для отдыха и прогулок, Докучаевский рынок, где можно купить фермерские продукты хорошего качества. В районе расположена детская художественная школа и другие учебные заведения», — продолжает Марина Кирильчук.

В жилом комплексе «Краски» в новом районе города, «Алгоритм» предлагает большой выбор планировок, включая и небольшие квартиры для молодых семей.

«В комплексе три дома, развернутых друг к другу, образуют закрытый двор с просторной придомовой территорией и прогулочной площадкой. Это хорошее решение для родителей и их детей. Одни могут не беспокоиться о безопасности членов семьи, у других — в распоряжении огромный двор для игр», — говорит Кирильчук.

Тем, кому хочется, как можно скорее переехать в свою квартиру, Застройщик может предложить квартиры в уже сданных домах в разных районах города.