Мечта интроверта или бизнесмена. В Барнауле продается одинокий домик в лесной глуши за 12 млн рублей

В столице Алтайского края выставили на продажу необычный домик. Объявление размещено на «Авито». Необычная недвижимость стоит на участке в 11 соток в центре лесного массива на ул. Солнечная, 16 (район Горы).

Жилой дом выглядит непрезентабельно — видавший виды, одноэтажный, деревянный с чердаком и верандой. Он наверняка понравится тому, кто любит уединения или ищет хороший участок земли для индивидуального строительства. Судя по фото, снести такую избушку не составит большого труда, да и жалко точно не будет.

Домик в лесной глуши , на ул. Солнечная , 16 2 ГИС

Когда-то это была лыжная база. По заверениям риэлтора из агентства «Базис» землю можно будет использовать не только для индивидуального строительства, но и для возведения коммерческой недвижимости, например, туристической базы.

Хотя сейчас, судя по сведениям публичной кадастровой карты, участок разрешено использовать только под ИЖС. Кстати, кадастровая стоимость объекта ниже рыночной в 3 раза и составляет чуть больше 4 млн рублей.

Вокруг участка во все стороны раскинулся бор. Лес окружен объектами медицинского кластера на улице Ляпидевского — краевая клиническая больница и поликлиника, центр травматологии и ортопедии, небезызвестный перинатальный центр «Дар», новый комплекс ядерной медицины.

С другой стороны лесной массив граничит со Змеиногорским трактом и коттеджным поселком. Рядом находятся лыжная база «Динамо», телевышка, автозаправки. Через дорогу разместился санаторий.

Домик в лесной глуши на Солнечной , 16 2ГИС , Alexey Kozhevnikov

Домик довольно сильно удален от главных дорог и инфраструктуры. В агентстве недвижимости отметили, что проселочные дороги к домику проложены. До центра города можно добраться за 1,5 часа. Но это в том случае, если хорошо выучить дорогу.

По информации 2ГИС, здесь есть возможность подключиться к интернету — к объекту привязаны минимум 4 провайдера. Это прекрасный вариант для тех, кто работает удаленно. Кроме того, на карте рядом указан еще один важный объект — туалет.