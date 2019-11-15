Медведев запретил посуточно сдавать в аренду квартиры

Новая законодательная норма запретит использовать жилые помещения для оказания посуточных гостиничных услуг. Запрет также относится к размещению промышленных предприятий в квартирах и миссионерской деятельности (за исключением случаев, предусмотренных законом «О свободе совести и религиозных объединениях»).

По-прежнему можно будет заниматься профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельностью в жилом помещении, пишет m24.ru. Законом устанавливается норма, указывающая, что занятия не должны мешать другим гражданам.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Конституционный суд подтвердил, что в России не запрещено использовать жилье для проведения богослужений. Закон не допускает лишь такого использования жилых помещений, при котором они фактически перестают являться таковыми, пишет Lenta.ru.