Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 ноября -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Медведев запретил посуточно сдавать в аренду квартиры

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил пользования жилыми помещениями, сообщает «Газета.ру».

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Анна Зайкова.

Новая законодательная норма запретит использовать жилые помещения для оказания посуточных гостиничных услуг. Запрет также относится к размещению промышленных предприятий в квартирах и миссионерской деятельности (за исключением случаев, предусмотренных законом «О свободе совести и религиозных объединениях»).

По-прежнему можно будет заниматься профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельностью в жилом помещении, пишет m24.ru. Законом устанавливается норма, указывающая, что занятия не должны мешать другим гражданам.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Конституционный суд подтвердил, что в России не запрещено использовать жилье для проведения богослужений. Закон не допускает лишь такого использования жилых помещений, при котором они фактически перестают являться таковыми, пишет Lenta.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость