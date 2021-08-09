9 августа 23°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Мэр Барнаула побывал на стройплощадке ЖК на Горе

Подробности о строительстве нового жилого квартала стали известны после посещения главой Барнаула стройплощадки в нагорной части города.

Новый квартал в нагорной части Барнаула.
Новый квартал в нагорной части Барнаула.
Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Вячеслав Франк, его зам по градостроительству Андрей Федоров, а также директор ИСК «Союз» Владимир Отмашкин и руководитель ПСК «Строительная перспектива» Андрей Комяков побывали на стройке по ул. 6-я Нагорная, 15 г, передает пресс-служба мэрии.

Общая площадь нового жилого квартала составляет 20 га. Общая площадь жилой застройки — свыше 200 тыс. кв.м.

Новый квартал в нагорной части Барнаула.
Новый квартал в нагорной части Барнаула.
Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

Уже сданы в эксплуатацию два многоквартирных дома и возводятся еще четыре. Планируется построить спортивную зону и детсад на 300−350 мест.

Проектно-сметную документацию на строительство дороги готовят сами застройщики. Вопросы о сроках еще обсуждаются. Франк подчеркнул, что дорожным проектом предусмотрено также обустройство тротуаров и освещения.

«Прекрасное место с точки зрения экологии, рядом находится медкластер. В партнерстве с администрацией города предстоит освоить земельный участок, обеспечив горожан комфортным жильем», — отметил Владимир Отмашкин.

Отметим, что участок на ул. 6-й Нагорной, 15 г осваивал девелопер-банкрот «СтройГАЗ», там планировался квартал «Моховая поляна».

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соцсети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость