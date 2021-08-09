Мэр Барнаула побывал на стройплощадке ЖК на Горе

Подробности о строительстве нового жилого квартала стали известны после посещения главой Барнаула стройплощадки в нагорной части города.

Вячеслав Франк, его зам по градостроительству Андрей Федоров, а также директор ИСК «Союз» Владимир Отмашкин и руководитель ПСК «Строительная перспектива» Андрей Комяков побывали на стройке по ул. 6-я Нагорная, 15 г, передает пресс-служба мэрии.

Общая площадь нового жилого квартала составляет 20 га. Общая площадь жилой застройки — свыше 200 тыс. кв.м.

Новый квартал в нагорной части Барнаула. Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул»

Уже сданы в эксплуатацию два многоквартирных дома и возводятся еще четыре. Планируется построить спортивную зону и детсад на 300−350 мест.

Проектно-сметную документацию на строительство дороги готовят сами застройщики. Вопросы о сроках еще обсуждаются. Франк подчеркнул, что дорожным проектом предусмотрено также обустройство тротуаров и освещения.

«Прекрасное место с точки зрения экологии, рядом находится медкластер. В партнерстве с администрацией города предстоит освоить земельный участок, обеспечив горожан комфортным жильем», — отметил Владимир Отмашкин.

Отметим, что участок на ул. 6-й Нагорной, 15 г осваивал девелопер-банкрот «СтройГАЗ», там планировался квартал «Моховая поляна».