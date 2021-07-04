Мэр Барнаула Вячеслав Франк дал установку, что ЖК «Парковый» нужно достроить с парковкой

Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что необходимо как можно быстрее возобновить строительство ЖК «Парковый», причем сделать это с учетом подземной парковки дольщикам.

Информацию о заседании специальной рабочей группы публикует сайт мэрии Барнаула. В обсуждении принимали участие представители мэрии, муниципальаного «Барнаулкапстроя», Алтайского отделения Сбербанка России и подрядной организации.

По всей вероятности, спасать репутацию «Барнаулкапстроя» и мэрии придется Сбербанку, который, после изучения всех документов, может открыть проектное финансирование застройщику.

Руководитель группы компаний «Адалин-строй» Рихард Фаллер заявил, что специалисты заканчивают подготовку экспертного заключения, оно будет предоставлено Сбербанку до конца следующей недели.

В свою очередь мэрия Барнаула готова предоставить банку в залог часть имущества для реализации проекта. Сделано это будет после согласования с депутатами гордумы.

В Барнауле прошел митинг дольщиков ЖК «Парковый». Дмитрий Лямзин.

Управляющий Алтайским отделением Сбербанка Антон Милютин сообщил: «учитывая сроки подготовки всех необходимых документов, решение о возобновлении проектного финансирования может быть принято уже к середине августа».

Вячеслав Франк попросил всех участников рабочей группы решать вопросы быстро, согласованно и эффективно.

Желательно их решить до сентябрьских выборов в Госдуму и АКЗС, добавим мы.



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