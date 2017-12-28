Мэрия Барнаула на треть урезала проект помпезного конгрессно-выставочного центра на берегу Оби

Администрация Барнаула работает над проектом планировки территории будущего конгрессно-выставочного центра на острове Помазкин. В новой версии он стал на треть меньше, сообщил на публичных слушаниях 27 декабря автор проекта Владимир Ломакин, начальник отдела планировки и застройки "Альфа-проект".
Конгрессно-выставочный центр — это объект туркластера "Барнаул — горнозаводской город". Для него уже создана часть инфраструктуры — съезд с Правобережного тракта, который построен для ТЦ "Леруа Мерлен", а также разработан проект намыва территории для строительства — он обойдется в 300 млн рублей. По техническим требованиям последнего, территория застройки уменьшилась с 30 га до 20 га, поэтому архитекторы изменили ранее принятые решения. Например, они отказались от центрального проезда на острове в пользу пешеходной зоны.
Владимир Ломакин,
начальник отдела планировки и застройки "Альфа-проект":
— Для автомобилей мы разместили большое количество парковок ближе к Правобережному тракту, рядом со зданиями, а также предусмотрели площадку для разворота и отстоя междугородних автобусов. Мы предполагаем, что рядом будет пляж, а парковка пригодится отдыхающим.
Участникам публичных слушаний архитектор раскрыл некоторые другие идеи проекта. На острове предлагают построить гостиницу и бизнес-центры высотой от 10 до 15 этажей, которые образуют портал — вход вглубь Помазкина. На открытых площадках предлагается проводить тематические выставки, а со временем их можно будет застроить зданиями. Также "Альфа-проект" сосредоточился на проработке инженерных решений будущего центра.
Пока вся работа проектировщиков — это только подготовка к будущему строительству. Администрации Барнаула еще предстоит найти инвесторов, которые возьмут на себя строительство комплексов. Как ранее сообщали представители мэрии на мероприятии в АлтТПП, кандидат на инвестиции 2,1 млрд рублей отказался от своих намерений.
Факт
Участники публичных слушаний одобрили предложения "Альфа-проекта".
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