Мэрия Барнаула требует стереть с лица города десятки зданий

Власти Барнаула требуют уничтожить 50 объектов, которые в 2020 году попали в список подлежащих сносу на основании судебных решений, пишет «Алтайский портал недвижимости». В перечне сразу шесть жилых домов.

Чаще всего здания попадают под снос из-за отсутствия необходимых разрешительных документов на возведение.

В перечне три недостроенных жилых дома, которые находятся в поселке Бельмесево. У двух в документах числится только фундамент, у третьего — бетонные блоки. Еще два дома в микрорайоне Озерном.

Еще в марте прошлого года мэрия предъявила иск о сносе индивидуального жилого дома на Змеиногорском тракте, 23. По данным Яндекс. Карт, в 2020 году там был огромный трехэтажный дворец из красного кирпича.

«При этом в ЕГРН по указанному адресу зарегистрирован двухуровневый дом, который эксплуатируется с 2004 года. Вместе с ним на участке числится административное здание и гараж: оба по два этажа. Фото карт предыдущих лет свидетельствуют о том, что такие постройки здесь действительно были, но сейчас заметно изменились», — заметили эксперты портала недвижимости.

«Дворец» на Змеиногорском тракте в Барнауле. Скриншот Яндекс. Карты

Под снос попала и пристройка на ул. 6-й Нагорной, 11б рядом с очистными сооружениями водоканала, автостоянка на ул. Власихинской, 18, которой даже нет на карте.

В списке также 11 нестационарных объектов торговли, 21 гараж, один погреб и одна баня, девять объектов без определенного назначения.

Ранее сообщалось, что 83-летняя пенсионерка в Барнауле шесть лет прожила с внуком в аварийном доме. Власти обязаны были переселить ее еще в 2016 году, однако сделали это только после вмешательства прокуратуры.