Между двумя многоэтажками в Барнауле собираются втиснуть дом

Несмотря на негодование жителей домов № 150/4 и 150/3 (расстояние между ними около 50 м) по ул. Гущина, строители начнут возведение новой высотки. Она должна разместиться между двумя многквартирниками. Там уже собираются огородить территорию.

Возмущенные соседи будущей стройки просят о помощи через соцсети. Они опубликовали пост в сообществе Barnaul22.

«Вся беда в том, что расстояние между домами сейчас 50 метров, а будет около 15 м от стены до стены. Живи и смотри в соседское окно? В жилом районе и так мест уже нет для парковки и свет только по утрам в окнах, еще и высота вырастет», — говорится в сообщении.

Жители собирают подписи против застройки и готовы идти в прокуратуру.

Также известно, что на место уже приехала техника. Застройщик, компания «Регионстрой», намерена возвести одноподъездную 10-этажку.

Между домами в Барнауле собираются построить многоэтажку. vk.com/barneos22

Соседям показали все разрешения на строительство. Вопросы у горожан к представителям администрации города и краевому минстрою.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев ездил на место, чтобы пообщаться с местными жителями, которые собрали подписи и написали жалобу мэру Барнаула Вячеславу Франку. Об этом в Telegram-канале рассказал депутат АКЗС Владислав Вакаев.