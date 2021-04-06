Между двумя многоэтажками в Барнауле собираются втиснуть дом

Возмущенные соседи будущей стройки просят о помощи через соцсети. Они опубликовали пост в сообществе Barnaul22.
«Вся беда в том, что расстояние между домами сейчас 50 метров, а будет около 15 м от стены до стены. Живи и смотри в соседское окно? В жилом районе и так мест уже нет для парковки и свет только по утрам в окнах, еще и высота вырастет», — говорится в сообщении.
Жители собирают подписи против застройки и готовы идти в прокуратуру.
Также известно, что на место уже приехала техника. Застройщик, компания «Регионстрой», намерена возвести одноподъездную 10-этажку.
Соседям показали все разрешения на строительство. Вопросы у горожан к представителям администрации города и краевому минстрою.
Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев ездил на место, чтобы пообщаться с местными жителями, которые собрали подписи и написали жалобу мэру Барнаула Вячеславу Франку. Об этом в Telegram-канале рассказал депутат АКЗС Владислав Вакаев.
«С формальной точки зрения строители правы: участок находится в собственности, разрешение на строительство есть, экспертиза проекта сделана. Но что-то меня заставляет усомниться в разумности и обоснованности этого разрешения. И это „что-то“ — элементарный здравый смысл», — уверен парламентарий.