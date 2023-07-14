Между Тормозной и Крайним. Какую многоэтажку построят на задворках центра Барнаула

Дом будет находиться в Центральном районе Барнаула, между ул. 2-я Тормозная и переулком Крайний.
Его окружают частный сектор и малоэтажные дома. Неподалеку есть детский сад, а еще, если верить проекту планировки, поблизости планируют возвести школу. В пешей доступности трамвайная остановка на ул. Анатолия.
Здание двухсекционное в 12 и 15 этажей. Украшать его будет вентилируемый фасад из керамогранитных плит белого, графитового и оранжевого цветов. Проектировщики предусмотрели места для кондиционеров на лоджиях.
«Архитектурную выразительность здания создаем благодаря разнообразной разрезки керамогранита, - объясняла докладчик Марина Сонина. - Цветовая гамма яркая, дом станет центром в этом районе».
5,1 тыс. кв. м – площадь участка;
1 тыс. кв. м – площадь застройки;
160 квартир. Расчетное количество жильцов — 318.
Во дворе разместят площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой. Подземного паркинга не будет. На участке оставили 44 места для постоянного хранения машин и 35 — под гостевую парковку.
Эксперты поинтересовались, где хранить еще 132 автомобиля, которые должны быть здесь по нормативам.
«В районе малоэтажная застройка, тут нет такой плотности машин, как в других кварталах. На проекте планировки есть машиноместа», - отметила Марина Сонина.
Эксперты также заметили неточности на проекте участка — отступы от красных линий, соседних зданий и т.д.
Не вполне они приняли и форму здания, которую выбрали по рекомендации заказчика — специализированного застройщика «ГлавАлтайСтрой».
«Две абсолютно одинаковые секции: одна выше, другая ниже, - отметил член совета Сергей Шадрин. - Как говорил заслуженный архитектор: «Маленький Федот и большой Федот» рядом стоят, ни то, ни се».
Кроме того, как добавил архитектор Владимир Золотов, уступ находится на северной стороне. Это значит, что зимой у стенки 15-этажной секции будут появляться большие сугробы.
Проект отправили на доработку, попросив поправить документацию, а также представить проект планировки и привести обоснованные тезисы о технико-экономических показателях.