19 мая
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Недвижимость

Международная косметическая компания построит новое здание в Барнауле

Известная косметическая фирма «Мейтан» построит рядом со своим главным офисом на ул. Ярных, 51 еще одно здание. Расскажем, как оно выглядит и что по поводу думают члены градсовета.

Проект ул. Ярных, 51.
Проект ул. Ярных, 51.
Мастерская Владимира Золотова

Мастерская Владимира Золотова в очередной раз разрабатывает эскиз на этом участке. Ее проекты углового здания (главного офиса) и технической постройки в глубине двора уже воплотили, заказчики их эксплуатируют.

Новое прямоугольное здание будет тянуться вдоль ул. Ярных. Его соединят с дворовой постройкой одним навесом.

Новый объект выполнят в стиле существующего: мощное остекление в бело-графитных «рамках». Первый этаж обрамлен темным фасадным кирпичом. Все это вечером будет красиво подсвечиваться.

6,1 тыс. кв. м — площадь участка,
1,4 тыс. кв. м — площадь нового объекта.

«Мне нравится простое, ясное планировочное решение, круговой объезд. В целом весьма стильно, рука автора узнается», - сказал Сергей Боженко, руководитель учреждения «Архитектура города Барнаула».

Проект поддержали без возражений.

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