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Михаил Шуфутинский решил продать особняк в США

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский решил продать свою недвижимость в США и окончательно перебраться в Россию. О своих намерениях шансонье рассказал в эфире программы «Честное слово» Юрия Николаева на Первом канале.

Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский
www.instagram.com/mikhail.shufutinsky

Он признался, что больше не хочет жить на две страны.

«Строил я его не для себя, а для целой своей семьи», — приводит слова певца о собственном особняке в Филадельфии портал VSE42.Ru.

«Не хочу я жить в Америке», — объяснил свое решение окончательно покинуть США артист. Певец также признался, что бедным себя не считает и научился зарабатывать довольно большие деньги честным путем, пишет ura.ru.

В прошлом году российский шансонье попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщала «Русская планета». Поводом внести Шуфутинского в «черный» список стало посещение им Крыма.

Михаил Шуфутинский в 1981 году вместе со своей семьей эмигрировал в США. Около 10 лет играл в составе различных ансамблей в ресторанах. Позднее его, как уже известного певца и музыканта, пригласили работать в голливудский ресторан «Арбат».

В 1990 году впервые после эмиграции приехал в СССР и дал несколько концертов. С тех пор Михаил Шуфутинский постоянно приезжал в Россию на гастроли.

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