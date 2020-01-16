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Недвижимость

Миллион рублей просят за двухуровневую микроквартиру в Барнауле

В Барнауле продают необычное жилье, расположенное на первом этаже в простом панельном доме и переоборудованное в двухуровневую квартиру, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Микроквартира за миллион рублей. Барнаул.
Микроквартира за миллион рублей. Барнаул.
altayrealt.ru.

Объект расположен в доме по улице Солнечная поляна, 23. Недвижимость зарегистрирована как жилая с двумя этажами — основным и антресольным.

У номера квартиры есть литера — вероятно, она оборудована в каком-то вспомогательном помещении.

«Продам малагобаритную однокомнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Документы готовы, подходит под любой вид сделки, один совершеннолетний собственник», — сообщает агентство недвижимости.

На входе в жилье расположена микрокухня со стиральной машиной и маленький санузел с душевой кабиной.

В узком коридоре — лестница, которая ведет на антресольный этаж. Там установлен компьютерный стол, низкий шкаф-купе и кровать. Высота этажа примерно 1,5 метра.

В гостиной под лестницей поместился диван, над ним — навесные шкафы. Напротив стоит тумба под телевизор.

Есть пластиковое окно. Общая площадь — 22 квадратных метра. Стоимость квартиры — 950 тыс. рублей.

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