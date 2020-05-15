Миллионерша из трущоб. Простая пенсионерка заставила мэрию Барнаула выкупить комнату в бараке и оплатить грузчиков

Переезд из трущоб с полным комфортом — оплатой нового жилья, услуг риэлторов и грузчиков — обеспечила пенсионерке Светлане Куприяновой администрация Барнаула. Этого события женщина с инвалидностью и комнатой в построенном пленными японцами бараке, ждала почти 10 лет. Деньги на улучшение жилищных условий Куприяновой перечислены. А прокуратура, которая через суд заставила мэрию совершить такой позитивный поступок, рассказала Altapress.ru, как обитатели уже снесенных по бумагам домов все-таки становятся миллионерами.

Куета , Поток , Затон…

Светлана Куприянова проживала в «барачном комплексе» в районе улиц Ярных, Северо-Западной и проспекта Калинина. Этот комплекс двухэтажных домов был построен в 50-х годах прошлого века. Некоторые бараки собирали своими руками пленные японские солдаты.

Дом Куприяновой на ул. Ярных, 52 (признан подлежащим сносу в 2013 году) и еще около 60 аналогичных строений в Барнауле около пяти лет назад вошли в перспективный проект мэрии Барнаула, которому идеально подошло бы название «Миллионеры из трущоб».

По официально озвученному замыслу администрации, собственники квадратных метров в аварийных бараках должны были получить компенсации на покупку нового полноценного жилья, а муниципалитет — свободные земельные участки под застройку в центральной части города, в поселке Куета, Затоне, на Потоке и т.д. В общей сложности — несколько десятков тысяч квадратных метров земли.

Аварийные дома в Барнауле. Недвижимость. Анна Зайкова

Новостройки далеки и близкие

Пессимисты тогда говорили, что это не реально. Но процесс пошел: мэрия издала целый пакет постановлений, по которым земельные участки и жилые помещения изымались для муниципальных нужд.

Владельцы квадратных метров в бараках прикинули размер положенных компенсаций с учетом стоимости земли и стали планировать переезд в новостройки. Некоторым чиновники даже называли адреса конкретных домов на улицах Ускова и Взлетной.

Но переехали не все. По дому на ул. Ярных, 52 события развивались (а точнее — не развивались) так.

В 2013 году администрация Барнаула издала постановление об отселении жильцов и признании дома аварийным. У городского комитета по ЖКХ в связи с этим возникла обязанность выкупить у Светланы Куприяновой и ее соседей их комнаты и квартиры.

Барнаульский Поток. Ветхое жилье. Анна Зайкова

До 2015 года, когда барак согласно планам самой же мэрии должны были снести, не произошло ровным счетом ничего.

Вторая половина 2019 года — муниципалитет так и не выплатил жителям дома на ул. Ярных, 52 стоимость изъятого под снос имущества и не предложил ему замену.

Прокуратура подала иск в суд. Как сообщил помощник прокурора Барнаула Станислав Соболев, цель иска заключалась в том, чтобы восстановить жилищные права инвалида и добиться выплаты выкупной стоимости помещения.

В суде представитель городского комитета по ЖКХ, разумеется, был против удовлетворения этих исковых требований.

Аварийный дом. Анна Зайкова

Экономика одной комнаты

Этот процесс прокуратура города выиграла. Из судебного решения видно, какая «экономика» по итогам проведенной экспертизы сложилась по комнате в 18,2 кв. метра на ул. Ярных, 52:

758 тыс. рублей — выплата рыночной стоимости помещения;

564,4 тыс. рублей — компенсация за непроизведенный капитальный ремонт с учетом износа здания;

32 990 рублей — будущие расходы на оплату риэлторских услуг при покупке другого жилого помещения;

2 900 рублей — расходы на переезд;

2 000 рублей — сумма на оплату государственной пошлины при предстоящей сделке по приобретению нового жилья.

«В настоящее время женщине выплачено более 1,3 млн рублей в счет возмещения стоимости аварийного строения, которые направлены ею на улучшение жилищных условий», — сообщил помощник прокурора Барнаула Станислав Соболев.