12 декабря
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Недвижимость

Милую студию в два уровня продают в Барнауле за 1,9 млн рублей

Квартиру в состоянии улучшенной черновой отделки продают в Барнауле за 1,9 млн рублей. Она располагается по адресу ул. 80 Гвардейской Дивизии, д. 52.

Милую студию в два уровня продают в Барнауле 1,9 млн рублей.
Милую студию в два уровня продают в Барнауле 1,9 млн рублей.
«Авито»

Студия располагается на первом этаже четырехэтажного дома.

Общая площадь квартиры 21,1 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 90 тыс. рублей.

Квартира в состоянии улучшенной черновой отделки, поэтому вы можете реализовать все свои фантазии и сделать из нее квартиру своей мечты.

Также большой плюс — есть подсобное помещение, поэтому не придется складировать все в квартире.

Преимущества дома:

Дом монолитно-кирпичный, а это говорит о надежности и долговечности конструкции.

В шаговой доступности: школы, детские сады, спортивные площадки и стадионы, продуктовые магазины, аптеки, автобусные остановки, места для отдыха, больницы.

Ранее сообщалось, что дом как из «Майнкрафт» продают в Барнауле за 30 млн рублей.

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