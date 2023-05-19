19 мая
﻿
Недвижимость

Мимимишную двушку, словно для Барби, продают за 10 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру в нежных розовых тонах продают за 10 млн рублей в Барнауле. Она находится на Комсомольском проспекте, 44.

Мимимишную двушку, словно для Барби, продают за 10 млн рублей в Барнауле
Мимимишную двушку, словно для Барби, продают за 10 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь этой нежной трешки составляет 72 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 138 тыс. рублей.

Квартира находится на втором этаже из восьми. Владельцы отмечают, что в распоряжении есть собственная газовая котельная, которая гарантирует подачу горячей воды круглый год. А также регулируемое отопление в сезон холодов. Все это значительно снижает стоимость коммунальных платежей.

В квартире сделали ремонт по собственному дизайн-проекту. Комнаты оформлены в светлых тонах с интерьером розовых оттенков. От этого квартира похожа на кукольный домик Барби.

В квартире есть кухня, совмещенная с гостиной, спальня, гардеробная, постирочная, ванная комната и прихожая. Ощущение простора дают высокие потолки и витражные окна.

Дом расположен в центре города на тихой улице. В шаговой доступности находятся школы, медицинские учреждения, продуктовые магазины, кафе и рестораны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость