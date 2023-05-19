Двухкомнатную квартиру в нежных розовых тонах продают за 10 млн рублей в Барнауле. Она находится на Комсомольском проспекте, 44.

Мимимишную двушку, словно для Барби, продают за 10 млн рублей в Барнауле

Площадь этой нежной трешки составляет 72 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 138 тыс. рублей.

Квартира находится на втором этаже из восьми. Владельцы отмечают, что в распоряжении есть собственная газовая котельная, которая гарантирует подачу горячей воды круглый год. А также регулируемое отопление в сезон холодов. Все это значительно снижает стоимость коммунальных платежей.

В квартире сделали ремонт по собственному дизайн-проекту. Комнаты оформлены в светлых тонах с интерьером розовых оттенков. От этого квартира похожа на кукольный домик Барби.

В квартире есть кухня, совмещенная с гостиной, спальня, гардеробная, постирочная, ванная комната и прихожая. Ощущение простора дают высокие потолки и витражные окна.

Дом расположен в центре города на тихой улице. В шаговой доступности находятся школы, медицинские учреждения, продуктовые магазины, кафе и рестораны.