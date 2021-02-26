Сотни гектаров приаэродромной территории Барнаула могут вывести из-под ограничений для строительства

Сотни гектаров земли, расположенной в относительной близости с барнаульским аэропортом, могут вывести из-под ограничений для строительства. Об этом 25 февраля заявил зампред регионального правительства Александр Климин на общем собрании Союза строителей Алтайского края. Он отметил, что к решению острого для развития краевой столицы вопроса подключился губернатор Виктор Томенко.

Все в процессе

Александр Климин подчеркнул, что ситуация с вводом ограничений на огромном участке в 800 га западнее ул. Просторная, который получил название «докучаевские земли», — это ошибка, которую нужно обязательно исправить.

«Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поставил вопрос о сокращении седьмой зоны и пересмотра других зон приаэродромных территорий в ряд приоритетных задач. Так, у Барнаула и других городов, попавших в подобную ситуацию появится возможность развивать жилищное строительство. Планируется, что из 800 га будет выведено не менее 400 га», — отметил Климин.

Он добавил, что проблема будет решаться постепенно, по аналогии с ситуацией, возникшей вокруг участка ныне принадлежащего строительной компанией «Алгоритм». После того, как девелопер выкупил его в рамках аукциона, в силу вступили новые ограничения. Земля попала в одну из зон приаэродромной территории.

На общем собрании Союза строителей. Анна Зайкова.

«Мы ведем работу с правительством в направлении смещения ряда приаэродромных зон, на которые распространяются ограничения. В дальнейшем с Дом. РФ будет решаться вопрос о подготовке земли для продаже застройщикам, чтобы девелоперы могли беспрепятственно туда зайти», — отметил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

Территория раздора

Напомним, согласно действующему законодательству, авиапредприятие «Алтай» подготовило проект решения установки приаэродромных территорий и передало его на согласование в Росавиацию, Роспотребнадзор и Совет Федерации.

Зинаида Герасимович. Анна Зайкова.

Гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович отметила: при вынесении окончательного решения мнения строителей никто не взял в расчет.

Проблема же в том, что на землях, попавших в третью зону приаэродромных территорий, распространяется ограничение по высоте возводимых объектов, а в рамках седьмой — строить вообще нельзя.

На общем собрании Союза строителей. Анна Зайкова.

В то же время, на спорных участках уже оказалось немало объектов, судьба которых сейчас под большим вопросом.

«Речь идет не только о перспективе жилищного строительства. В пятую зону попали такие предприятия, как ТЭЦ-3, Барнаульский пивоваренный завод. Их теперь нужно сносить?» — заметила Зинаида Герасимович.

Тяжелая ситуация

Не менее важным оказался вопрос о судьбе «Барнаулкапстроя». Девелопер стал пионером в области использования проектного финансирования. И тот путь, который сейчас проходят остальные застройщики, был, по сути, проторен именно БКС.

Сейчас компания, курируемая мэрией, переживает не лучшие времена. Ее судьба окончательно решиться в марте, но прогнозы неутешительные.

На общем собрании Союза строителей. Анна Зайкова.

«Ситуация тяжелая. Наверное, компания примет для себя окончательно решение за две ближайшие недели. И я думаю, что будет банкротство. И, конечно же, это станет большим ударом для Барнаула», — признался мэр города Вячеслав Франк.

О том, кто из застройщиков вырвался в лидеры по итогам 2020-го, какие подводные камни несут в себе изменения сейсмики, станет ли Барнаул привлекательным для инвесторов и что именно предлагает снести Владимир Отмашкин, читайте на сайте altapress.ru 1 марта.