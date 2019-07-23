Минприроды отказалось проводить нашумевший аукцион по участку и застройке на пруду Лесной в Барнауле

Минприроды Алтайского края опубликовало извещение об отказе в проводении аукциона на создание в Барнауле на месте пруда Лесной искусственного участка. Аукцион должен был состояться 7 августа, и по условиям торгов, на этой болотистой местности должны были появиться сначала новый участок, а потом 29 высоток, школа, детсад и спортивно-оздоровительный комплекс. Причины отмены аукциона не объясняются.

Как уже сообщал altapress.ru, 5 июля минприроды края выставило на аукцион право создания искусственного участка площадью 46,1 гектар на месте пруда Лесной на Барнаулке.

Согласно условиям торгов, планируемое использование искусственно созданного участка — строительство многофункционального жилого комплекса из 29 многоквартирных домов со встроенно-пристроенными объектами, школы, детсада и спортивно-оздоровительного комплекса.

Проведение аукциона вызвало удивление у экспертов. Почётный архитектор России Станислав Зенков сказал, что сначала должен быть утвержден генеральный план города. Потом разработан проект планировки на данный пойменный участок Барнаулки с учетом основных положений генплана, экологических и санитарных требований. И только на основании утвержденного проекта планировки может осуществляться отвод (межевание) территории для какого-нибудь строительства.

И вот 18 июля аукцион отменен приказом минприроды. Информация об этом опубликована на сайте torgi.gov.ru.

Между тем, как стало известно агентству «Банкфакс», министерство не планирует полностью отказываться от планов по созданию искусственного участка. В ведомстве сообщили, что аукцион пришлось отменить из-за процесса согласования с генпланом Барнаула. Это потребовалось из-за изменения целевого назначения участка, которое не было предусмотрено ни старым документом, ни проектом нового.