Минстрой может обязать арендодателей платить налоги со сдачи жилья

Минстрой до конца 2021 года внесет в Госдуму законопроект, который должен вывести рынок аренды жилья из серой зоны. Об этом сообщают «Известия».

По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, минстрой предлагает ввести информационную систему учета договора аренды жилья. Ее планируют объединить с системами ФНС, чтобы упростить процедуру сбора и начисления налогов.

Сейчас законопроект находится в разработке. Он должен обеспечить защиту прав собственников и арендаторов, а также повысить прозрачность рынка аренды квартир.

Примерно 80−90% рынка арендного жилья в стране сегодня находится в тени, заявил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Это не только упущенные налоговые сборы. В квартирах, которые сдаются нелегально, могут проживать мигранты, занимающиеся преступной деятельностью, сказал он.

Эксперты не исключают, что законопроект может предполагать административное наказание за уклонение от подачи сведений об аренде жилья и уклонение от налогов.

Принятие законопроекта и внедрение системы учета участников рынка приведет к росту стоимости аренды. Причем увеличение цены за наем квартиры может быть выше 13%, предполагает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.