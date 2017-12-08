Недвижимость

Краевые власти просят строителей вложиться в проблемный "Демидов-парк"

Сегодня, 12:50.
Недвижимость

Союз строителей в Алтайском крае получил письмо из Минстроя, в котором ведомство просит достроить проблемные дома в Новоалтайске. Речь идет о 765-квартирном доме в ЖК "Демидов-Парк" и более скромном проекте компании "Строй-Тактика". Исполнительный директор организации Игорь Перемазов пояснил altapress.ru, что письмо пришло около месяца назад, но дальнейших шагов со стороны чиновников они не увидели.

Жилой комплекс "Демидов парк".
Жилой комплекс "Демидов парк". Фото : архив ООО "Аспект".

О привлечении к поиску инвесторов Союза строителей пишет сайт Госинспекции Алтайского каря. Исполнительный директор объединения Игорь Перемазов говорит, что предложение вызвало только недоумение со стороны организации.

Игорь Перемазов,
исполнительный директор Союз строителей:

Когда в Алтайском крае столкнулись с первой волной обманутых дольщиков, была четкая программа: строительство домов завершалось за счет краевого, местного бюджетов, а также дополнительных денег дольщиков. Сейчас таких или подобных предложений нет. Более того, непонятно: что собственно хотят от строителей? Как вкладываться в проект организации, которая  банкротится (речь о компании "Аспект", которая строит "Демидов-Парк", - прим. ред.)? Я не люблю слова "дорожные карты", но здесь они нужны. Мы должны понимать сроки и условия работы, прежде чем принимать решение.

В письме Минстроя сказано, что на завершение строительства дома на Прудской, 40 в "Демидов-Парке" нужно почти 300 млн рублей. Из них более 130 млн должны сами дольщики. Оставшиеся можно получить за счет продажи оставшихся квартир, сообщил на своей странице в facebook журналист Василий Морозов.

Но строители по-прежнему скептически относятся к самому проект "Демидов-Парк". Он расположен в Новоалтайске практически в чистом поле и малопривлекателен для покупателей.

"Мы предупреждали, что стройка может встать. Не может быть такой цены. Все кроется в себестоимости. Там только проектных работ на 150 млн рулей. За эти деньги можно полгорода запроектировать", — заявил Владимир Отмашкин, руководитель ИСК "Союз" на "Школе успеха" в ИД "Алтапресс". Проект с таким расположением и характеристиками, не обеспеченный коммуникациями, который должны были финансировать только за счет дольщиков, был обречен, считает Отмашкин.

Краевые власти предусмотрели инструмент для решения проблемы. В 2018 году из краевого бюджета планируют выделить 200 млн рублей, чтобы купить жилье в доме "Демидов-Парка" для медиков. Но "влить" их в стройку" они смогут только после того, как объект введут в эксплуатацию. Согласно указанному план-графику завершать строительство будут за счет привлеченных организаций строительного комплекса края. Ввод в эксплуатацию дома запланирован поэтапно в 3 и 4 кварталах 2018 года, пишет Госинспекция. 

Факт

Госинспекция Алтайского края сообщает, что компания "Аспект" рассчитывает войти в процедуру финансового оздоровления после того, как продаст оставшиеся квартиры. По состоянию на 5 декабря в реестр требований кредиторов "Аспект" включены 158 дольщиков дома на Прудской, 40.

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