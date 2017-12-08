Краевые власти просят строителей вложиться в проблемный "Демидов-парк"

О привлечении к поиску инвесторов Союза строителей пишет сайт Госинспекции Алтайского каря. Исполнительный директор объединения Игорь Перемазов говорит, что предложение вызвало только недоумение со стороны организации.

Игорь Перемазов,

исполнительный директор Союз строителей:

Когда в Алтайском крае столкнулись с первой волной обманутых дольщиков, была четкая программа: строительство домов завершалось за счет краевого, местного бюджетов, а также дополнительных денег дольщиков. Сейчас таких или подобных предложений нет. Более того, непонятно: что собственно хотят от строителей? Как вкладываться в проект организации, которая банкротится (речь о компании "Аспект", которая строит "Демидов-Парк", - прим. ред.)? Я не люблю слова "дорожные карты", но здесь они нужны. Мы должны понимать сроки и условия работы, прежде чем принимать решение.

В письме Минстроя сказано, что на завершение строительства дома на Прудской, 40 в "Демидов-Парке" нужно почти 300 млн рублей. Из них более 130 млн должны сами дольщики. Оставшиеся можно получить за счет продажи оставшихся квартир, сообщил на своей странице в facebook журналист Василий Морозов.

Но строители по-прежнему скептически относятся к самому проект "Демидов-Парк". Он расположен в Новоалтайске практически в чистом поле и малопривлекателен для покупателей.

"Мы предупреждали, что стройка может встать. Не может быть такой цены. Все кроется в себестоимости. Там только проектных работ на 150 млн рулей. За эти деньги можно полгорода запроектировать", — заявил Владимир Отмашкин, руководитель ИСК "Союз" на "Школе успеха" в ИД "Алтапресс". Проект с таким расположением и характеристиками, не обеспеченный коммуникациями, который должны были финансировать только за счет дольщиков, был обречен, считает Отмашкин.

Краевые власти предусмотрели инструмент для решения проблемы. В 2018 году из краевого бюджета планируют выделить 200 млн рублей, чтобы купить жилье в доме "Демидов-Парка" для медиков. Но "влить" их в стройку" они смогут только после того, как объект введут в эксплуатацию. Согласно указанному план-графику завершать строительство будут за счет привлеченных организаций строительного комплекса края. Ввод в эксплуатацию дома запланирован поэтапно в 3 и 4 кварталах 2018 года, пишет Госинспекция.

Факт

Госинспекция Алтайского края сообщает, что компания "Аспект" рассчитывает войти в процедуру финансового оздоровления после того, как продаст оставшиеся квартиры. По состоянию на 5 декабря в реестр требований кредиторов "Аспект" включены 158 дольщиков дома на Прудской, 40.