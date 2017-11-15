Недвижимость

У собственников новоалтайского ЖК "Демидов Парк" нет денег на стройку

Сегодня, 19:36.
Недвижимость

Сотрудники прокуратуры Алтайского края и Госинспекции побывала на строительной площадке ЖК "Демидов Парк" в Новоалтайске. Специалисты отметили, что рабочие отстают от намеченного графика работ, пишет сайт Госинспекции

Жилой комплекс "Демидов парк".
Жилой комплекс "Демидов парк". Фото : архив ООО "Аспект".

Многоэтажку на ул. Прудская, 40 в новоалтайском ЖК "Демидов парк" строит компания "Аспект". Ее генеральный директор Юрий Шрамко объяснил, что ввод дома в эксплуатацию просрочен так как у них нет денег, необходимых для завершения строительства. Также он уточнил, что в предоставлении кредита генеральному подрядчику "Брюсов парк" отказано, в связи с чем ведется работа по привлечению иной организации для получения кредитных средств на завершение строительства.

Комиссия рекомендовала застройщику в кратчайшие сроки определить источники финансирования работ по завершению строительства дома, скорректировать график производства работ на объекте, и предоставить указанную информацию в администрацию Новоалтайска.

По данным сайта Госинспеции, достроить первую часть дома на Прудской, 40 должны в декабре 2017 года. 15 ноября на объекте еще только монтируют сантехнику и электропроводку, достраивают вентиляционные каналы. Наружные сети канализации выполнены на 80%, на 90% завершен монтаж модульной газовой котельной. От намеченного графика строительства "Аспект" отстает более чем на три месяца.

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