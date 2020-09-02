Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 сентября 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость

Минстрой предложил упростить повторное использование маткапитала обманутыми дольщиками

Соответствующий законопроект был размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Информационное агентство ТАСС сообщило, что документ поможет организовать взаимодействие между Фондом дольщиков и Пенсионным фондом России.

Обманутые дольщики.
Обманутые дольщики.
Михаил Хаустов

В случае принятия документа Фонд защиты прав граждан (участников долевого строительства) получит возможность напрямую переводить в ПФР средства материнского капитала обманутых дольщиков. Речь идет о тех россиянах, кому вместо достройки жилья выплачивают компенсации.

Новостройки в Барнауле.
Новостройки в Барнауле.
Altapress.ru

Более того, эти граждане после возврата маткапитала в Пенсионный фонд смогут использовать его повторно.

ТАСС, ссылаясь на Фонд дольщиков, поясняет, что на сегодняшний день обманутые дольщики в большинстве случаев сначала возвращают средства материнского капитала на счет фонда, а уже после этого идут отстаивать свои права по повторному использованию сертификата в судебном порядке.

Обманутые дольщики препятствовали движению на проспекте Ленина в Барнауле.
Обманутые дольщики препятствовали движению на проспекте Ленина в Барнауле.
Никита Кисляков

Суды встают на сторону граждан, но обычно на разбирательства уходит порядка двух-трех месяцев. Проект постановления позволит сократить сроки рассмотрения этих вопросов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость