Минстрой предложил упростить повторное использование маткапитала обманутыми дольщиками

Соответствующий законопроект был размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Информационное агентство ТАСС сообщило , что документ поможет организовать взаимодействие между Фондом дольщиков и Пенсионным фондом России.

В случае принятия документа Фонд защиты прав граждан (участников долевого строительства) получит возможность напрямую переводить в ПФР средства материнского капитала обманутых дольщиков. Речь идет о тех россиянах, кому вместо достройки жилья выплачивают компенсации.

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

Более того, эти граждане после возврата маткапитала в Пенсионный фонд смогут использовать его повторно.

ТАСС, ссылаясь на Фонд дольщиков, поясняет, что на сегодняшний день обманутые дольщики в большинстве случаев сначала возвращают средства материнского капитала на счет фонда, а уже после этого идут отстаивать свои права по повторному использованию сертификата в судебном порядке.

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Суды встают на сторону граждан, но обычно на разбирательства уходит порядка двух-трех месяцев. Проект постановления позволит сократить сроки рассмотрения этих вопросов.