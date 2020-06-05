Минстрой России отказался от термина «жилье эконом-класса» и заменил его на определение «стандартное»

Как заявил замминистра строительства Никита Стасишин, ведомство полностью исключает использование термина «жилье эконом-класса», переходя к определению «стандартного жилья».

«В данном сегменте рынка первичной недвижимости за последние годы реализуется довольно много достойных проектов, которые сложно назвать жильем экономического класса. Требования к строительству стандартного жилья четко прописаны, они позволят поднять качественные характеристики новых квартир и домов на более высокий уровень», — подчеркнул чиновник.

Согласно приказу Минстроя, к стандартному жилью будут относиться индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. м на земельном участке не более 1500 кв. м, блоки площадью до 130 кв. м в составе жилого дома, квартиры общей площадью не более 100 кв. м.

При этом квартира должна находиться в доме с классом энергетической эффективности В и выше, где обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов к общедомовому имуществу.

Вид на Барнаул. Новостройки. Речной вокзал. Анна Зайкова

Ранее к жилью эконом-класса относились дома и блоки площадью до 200 кв. м. и высотой не более трех этажей. В квартирах эконом-класса площадь могла варьироваться от 20 до 150 кв. м.

В Минстрое отмечают, что в последние годы в стране возросла популярность домов до 100 кв. м.

«Предлагаемая проектом приказа площадь до 150 квадратных метров позволяет проектировать дома более комфортными и добавить размещение системы подсобных помещений», — отмечалось в пояснительной записке.