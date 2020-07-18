Минстрой России призвал коммерсантов снижать стоимость жилья

«Нужно сделать все, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра, сделать жилье доступнее для наших граждан, поэтому мы должны работать над тем, чтобы снижать себестоимость», — сказал господин Якушев на совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
По его словам, снизить стоимость жилья можно за счет уменьшения процентных ставок и уменьшения административных процедур, а также благодаря внедрению новых технологий в строительстве.
По оценкам властей, в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, объемы строительства в России могут уменьшиться на 10%, а спрос на жилье может упасть более чем на 50%.
Как пишет «Коммерсант», для поддержки отрасли правительство разработало ряд мер.