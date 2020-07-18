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Недвижимость

Минстрой России призвал коммерсантов снижать стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Стройка.
Стройка.
СС0

«Нужно сделать все, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра, сделать жилье доступнее для наших граждан, поэтому мы должны работать над тем, чтобы снижать себестоимость», — сказал господин Якушев на совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

По его словам, снизить стоимость жилья можно за счет уменьшения процентных ставок и уменьшения административных процедур, а также благодаря внедрению новых технологий в строительстве.

По оценкам властей, в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, объемы строительства в России могут уменьшиться на 10%, а спрос на жилье может упасть более чем на 50%.

Как пишет «Коммерсант», для поддержки отрасли правительство разработало ряд мер.

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