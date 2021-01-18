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Недвижимость

$160 млн: выставлен на торги самый дорогой особняк в мире с 25 санузлами

Один из самых дорогих домов в мире выставлен на торги с начальной ценой 160 млн долларов, сообщает 7sur7.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Особняк площадью 1860 квадратных метров будет продан с аукциона в Калифорнии (США). Если продажа состоится, эта недвижимость может стать самым дорогим домом, когда-либо выставленным на аукцион.

Вилла Фиренце с 13 спальнями находится в Беверли-Хиллз. К особняку можно попасть по собственной частной улице.

В доме сводчатые потолки, несколько каминов и 25 санузлов. Особняк расположен в районе Норт-Беверли-Парк, где живут Род Стюарт, Дэнзел Вашингтон и Сильвестр Сталлоне.

Аукционный дом назвал его «настоящей итальянской деревней». В нем имеются бассейн, джакузи, домик у бассейна, теннисный корт и парковка на 30 машин, пишет bfm.ru.

Архитектор — Уильям Хаблински.

Продажа будет проходить в режиме онлайн в течение восьми дней, начиная с 26 января.

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