Многоэтажку построят на месте супермаркета некогда влиятельного ритейлера в Барнауле

На градсовете 2 февраля обсудят проект многоквартирного жилого дома с помещением для магазина на ул. Малахова, 126а от архитектурной мастерской Владимира Золотова. Заказчик, директор компании «Инвестиции в будущее» Гамлет Абагян раскрыл подробности о предстоящем строительстве altapress.ru.

На ул. Малахова, 126а планируют возвести 16-этажный дом с подземной парковкой. Интересно, что прямо на этом участке располагался торговый павильон обанкротившегося ритейлера «Холди Дискаунтер». А прямо «за забором» — на ул. Малахова, 120а — находится офис компании застройщика.

Ул. Малахова , 126а , декабрь 2021 г. Владислав Харламов , 2ГИС.

«Хочется сделать очень красиво, тем более, что место более-менее хорошее, — говорит Гамлет Абагян. — Перед нашим участком есть кусочек городской земли, которой никто не пользуется. Думаем его к себе добавить, чтобы была большая детская площадка, сделали межевание. Если не получится — у нас есть 30 соток, места хватит и так».

Как рассказывает предприниматель, для строительства монолитного дома почти все готово.

«Материалы наши — бетон, автоклавный газоблок (Абагян — также директор завода ячеистого бетона. — Прим. ред.), кран есть, — говорит он. — Подбираем теперь только красивую облицовку и осталось завершить с документацией. Если все хорошо, хотели к концу мая уже начать копать».

Компания в 2021 году построила многоэтажку на Северном Власихинском проезде, 112. Бизнесмен добавил, что сейчас к сдаче готовится 17-этажка в том же проезде. Это 122-квартирный дом, который возводится с 2016 года. Кстати, оба объекта спроектировал архитектор Алексей Квасов с соавторами в 2015 году.

Северный Власихинский проезд , 112. barnaulgp.ru. Северный Власихинский проезд , 112. barnaulgp.ru. Северный Власихинский проезд , 112. barnaulgp.ru. Северный Власихинский проезд , 114. barnaulgp.ru. Северный Власихинский проезд , 114. barnaulgp.ru. Северный Власихинский проезд , 114. barnaulgp.ru. Северный Власихинский проезд , 114 , август 2022. Наталья Скоробреха , 2ГИС.

Что еще обсудят на градсовете

На заседании представят проект здания регионального центра настольного тенниса, который займет свое место на Павловском тракте, 156б, неподалеку от старой «Ленты». Проектную документацию разработала компания «Альфа-Проект» за 6,3 млн рублей.

В двухэтажном спортивном центре разместят универсальный зал площадью 1,2 тыс. кв. м. с трибунами на 100 мест и балконом, а также игровой зал в 900 кв. м. На первом и втором этажах появятся хозяйственно-бытовые помещения.

Здание построят из сэндвич-панелей, на его серо-белом фасаде появятся оранжевые акценты и графический рисунок теннисиста.

Строительство центра инициировал министр спорта РФ Олег Матыцин: зимой 2021 года он пообещал выделить краю на этот проект 250 млн рублей.

Также на градсовете рассмотрят проект реконструкции материального склада на ул. Пушкина, 23 — из него сделают многоквартирный жилой дом.

Подробнее о проектах и о том, как их оценили на заседании, читайте на altapress.ru сегодня вечером и утром 2 февраля.