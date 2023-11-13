Многоквартирный дом рядом с парком и мускулистыми соседями построят в Барнауле

Специальный застройщик «Олимп» возведет два жилых корпуса на ул. Взлетной, 2 г – прямо напротив будущего парка 300-летия. Проект с предельно низкой плотностью застройки представили на заседании градостроительного совета.

Эскиз домов разработала компания «Строитель-Сервис». Первоначально предполагалось, что на участке построят два 17-этажных жилых дома и подземную парковку. Однако из-за непростого рельефа территории (ее часть занимает овраг, засыпанный строительным мусором), идею пересмотрели.

Так, вдоль по ул. Взлетной построят 12-этажный кирпичный дом из двух секций, а во дворе – 10-этажную свечку-панельку. От подземной парковки отказались. Итого, процент застройки на участке составил 20,3 при минимально допустимых 20-ти.

«Участок достаточно узкий, 80 метров в ширину. Расположить что-то более гармоничное – невозможно, набирать высоту – нецелесообразно. Чтобы возводить монолитный дом в 23 этажа, нужно 2 года. Невыгодно – если посчитать аренду», - отметил застройщик Андрей Комяков.

Овраг в пятне застройки будущей застройки засыпали 12 тыс. тоннами песка и утрамбовали.

Дома рассчитаны на 220 человек. Они будут жить в квартирах от одной до трех комнат. В панельном корпусе будут также крупные студии. Архитектор отмечает, что в помещениях на верхних этажах – более высокие потолки.

На первом этаже кирпичного корпуса оставят место для четырех крупных коммерческих помещений.

10 тыс. кв. м – площадь участка;

2 тыс. кв. м – площадь застройки.

Во дворе разместят площадки для игр, отдыха и занятия спортом. Они будут примыкать к корпусу центра смешанных единоборств Top Team.

Проект многоквартирного дома на ул. Взлетная, 2г. «Строитель-Сервис»

Больше всего экспертов заинтересовали места для машин.

Подземную автостоянку переделали в надземную, на 136 мест. Как отметил заказчик, если жильцам будет интересно, они могут возвести подземный паркинг не более чем на 50 мест.

«В «Соларе» на 800 квартир мы продали 60 мест, 80 – свободны. Цена – 900-950 тыс. рублей. Здесь себестоимость одного места – 1,3 млн. Не хочется закапывать деньги в землю», - комментирует Андрей Комяков.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников отметил, что проектировщики перестарались: обеспеченность жильем в комплексе (47кв. м на человека) соответствует нормативам объекта бизнес-класса. А в нем уже совсем другие требования к парковочным местам.

«470 мест должны размещаться на отведенном участке. Перестарались и загнали себя в другой угол, из которого будет сложно выйти», - сказал Четошников.

Проект одобрили с условием, что авторы поработают над размещением парковок.