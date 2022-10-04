Мобилизация и дефицит. Эксперт рассказал, что произойдет с ценами на недвижимость в Барнауле

Ситуация до 21 сентября
Как отмечает эксперт, к концу лета количество сделок заметно увеличивалось. Август показал двукратный прирост к июлю, превзошедшего каждый месяц второго квартала.
Объясняется это снижением ключевой ставки Центробанка и небольшой корректировки ставок по ипотеке. «Сказывался и отложенный спрос: покупатели видели стабилизацию рынка, цены немного упали, поэтому спокойно брали квартиры», — говорит Дмитрий Дворядкин.
При этом, результаты нельзя назвать выдающимися. В августе 2022 года — продалось лишь 300 новостроек и это в 2 раза больше, чем в июле. В 2021 году в это время продавалось по 1−1,2 тыс. новостроек в месяц.
Что касается стоимости новостроек — цена не падала. Исключение — новые жилые комплексы, которые выходили на рынок летом, продавались по ценам ниже, чем те, что появлялись весной.
На вторичном рынке цена росла только до конца апреля, с июня и вовсе стоимость квартир корректировалась в сторону уменьшения. К августу это падение прекратилось, наметился небольшой рост средних цен.
Почему спрос на недвижимость в Барнауле падает
Как говорит Дмитрий Дворядкин, частичная мобилизация повлияла на рынок недвижимости практически одномоментно.
Дмитрий Дворядкин,
генеральный директор агентства недвижимости «Династия 24»:
— Особо осторожные начали снимать квартиры с продажи. А покупатели — откладывать сделки, предпочитая дождаться более понятной обстановки. Призванные — по понятным причинам — тоже не реализовали свои планы по покупке или продаже жилья. Нельзя сказать, что последних сильно много. Но общая неопределенность замедлила только-только выходящий на докризисные показатели рынок. Можно сказать, что в целом люди ожидают худшего.
Почему стоимость недвижимости в Барнауле не снизится
Количество предложений на рынке ощутимо выросло. Если в апреле на продаже на вторичном рынке было менее 2 тыс. квартир, то сейчас — уже 4 тыс.
При этом снижение цен, по крайней мере, на вторичном рынке ожидать не стоит: скорее всего, квартиры будут снимать с продажи на период до стабилизации рынка, прогнозирует эксперт.
На первичном — падение стоимости также маловероятно. Из-за дефицита строящегося жилья.
Дмитрий Дворядкин,
генеральный директор агентства недвижимости «Династия 24»:
— В 2014 году одновременно строилось 2 млн квадратных метров. Сейчас — порядка 560 тысяч квадратов. Жилые комплексы, которые выходили на рынок в последние недели, распродавались в считанные дни. Но после 21-го сентября люди охладели к новостройкам. Возможно, считают, что текущие проекты могут и не достроить из-за всех событий. Мы предполагаем, что цены на недвижимость падать в ближайшее время не будут, а если и будут расти, то не более чем на уровень инфляции.