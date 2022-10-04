Мобилизация и дефицит. Эксперт рассказал, что произойдет с ценами на недвижимость в Барнауле

С введением частичной мобилизации люди должны были занять выжидательную позицию, а цены, следовательно, упасть. Но на самом деле все не совсем так. Гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин оценил ситуацию на рынке недвижимости в Барнауле и сделал приблизительный прогноз: какой будет стоимость жилья. Ситуация может измениться в любой момент, предупреждает эксперт.

Ситуация до 21 сентября

Как отмечает эксперт, к концу лета количество сделок заметно увеличивалось. Август показал двукратный прирост к июлю, превзошедшего каждый месяц второго квартала.

Объясняется это снижением ключевой ставки Центробанка и небольшой корректировки ставок по ипотеке. «Сказывался и отложенный спрос: покупатели видели стабилизацию рынка, цены немного упали, поэтому спокойно брали квартиры», — говорит Дмитрий Дворядкин.

При этом, результаты нельзя назвать выдающимися. В августе 2022 года — продалось лишь 300 новостроек и это в 2 раза больше, чем в июле. В 2021 году в это время продавалось по 1−1,2 тыс. новостроек в месяц.

Что касается стоимости новостроек — цена не падала. Исключение — новые жилые комплексы, которые выходили на рынок летом, продавались по ценам ниже, чем те, что появлялись весной.

Дмитрий Дворядкин , гендиректор агентства недвижимости «Династия 24». Фото Дмитрия Лямзина

На вторичном рынке цена росла только до конца апреля, с июня и вовсе стоимость квартир корректировалась в сторону уменьшения. К августу это падение прекратилось, наметился небольшой рост средних цен.

Почему спрос на недвижимость в Барнауле падает

Как говорит Дмитрий Дворядкин, частичная мобилизация повлияла на рынок недвижимости практически одномоментно.

Дмитрий Дворядкин,

генеральный директор агентства недвижимости «Династия 24»:

— Особо осторожные начали снимать квартиры с продажи. А покупатели — откладывать сделки, предпочитая дождаться более понятной обстановки. Призванные — по понятным причинам — тоже не реализовали свои планы по покупке или продаже жилья. Нельзя сказать, что последних сильно много. Но общая неопределенность замедлила только-только выходящий на докризисные показатели рынок. Можно сказать, что в целом люди ожидают худшего.

Круглый стол по трендам и проблемам строительства. Фото Дмитрия Лямзина

Почему стоимость недвижимости в Барнауле не снизится

Количество предложений на рынке ощутимо выросло. Если в апреле на продаже на вторичном рынке было менее 2 тыс. квартир, то сейчас — уже 4 тыс.

При этом снижение цен, по крайней мере, на вторичном рынке ожидать не стоит: скорее всего, квартиры будут снимать с продажи на период до стабилизации рынка, прогнозирует эксперт.

На первичном — падение стоимости также маловероятно. Из-за дефицита строящегося жилья.

Дмитрий Дворядкин , гендиректор агентства недвижимости «Династия 24». Фото Дмитрия Лямзина

Дмитрий Дворядкин,

генеральный директор агентства недвижимости «Династия 24»: