4 октября
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Недвижимость

Мобилизация и дефицит. Эксперт рассказал, что произойдет с ценами на недвижимость в Барнауле

С введением частичной мобилизации люди должны были занять выжидательную позицию, а цены, следовательно, упасть. Но на самом деле все не совсем так. Гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин оценил ситуацию на рынке недвижимости в Барнауле и сделал приблизительный прогноз: какой будет стоимость жилья. Ситуация может измениться в любой момент, предупреждает эксперт.

Круглый стол по трендам и проблемам строительства.
Круглый стол по трендам и проблемам строительства.
Фото Дмитрия Лямзина

Ситуация до 21 сентября

Как отмечает эксперт, к концу лета количество сделок заметно увеличивалось. Август показал двукратный прирост к июлю, превзошедшего каждый месяц второго квартала.

Объясняется это снижением ключевой ставки Центробанка и небольшой корректировки ставок по ипотеке. «Сказывался и отложенный спрос: покупатели видели стабилизацию рынка, цены немного упали, поэтому спокойно брали квартиры», — говорит Дмитрий Дворядкин.

При этом, результаты нельзя назвать выдающимися. В августе 2022 года — продалось лишь 300 новостроек и это в 2 раза больше, чем в июле. В 2021 году в это время продавалось по 1−1,2 тыс. новостроек в месяц.

Что касается стоимости новостроек — цена не падала. Исключение — новые жилые комплексы, которые выходили на рынок летом, продавались по ценам ниже, чем те, что появлялись весной.

Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24».
Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24».
Фото Дмитрия Лямзина

На вторичном рынке цена росла только до конца апреля, с июня и вовсе стоимость квартир корректировалась в сторону уменьшения. К августу это падение прекратилось, наметился небольшой рост средних цен.

Почему спрос на недвижимость в Барнауле падает

Как говорит Дмитрий Дворядкин, частичная мобилизация повлияла на рынок недвижимости практически одномоментно.

Дмитрий Дворядкин,
генеральный директор агентства недвижимости «Династия 24»:

— Особо осторожные начали снимать квартиры с продажи. А покупатели — откладывать сделки, предпочитая дождаться более понятной обстановки. Призванные — по понятным причинам — тоже не реализовали свои планы по покупке или продаже жилья. Нельзя сказать, что последних сильно много. Но общая неопределенность замедлила только-только выходящий на докризисные показатели рынок. Можно сказать, что в целом люди ожидают худшего.

Круглый стол по трендам и проблемам строительства.
Круглый стол по трендам и проблемам строительства.
Фото Дмитрия Лямзина

Почему стоимость недвижимости в Барнауле не снизится

Количество предложений на рынке ощутимо выросло. Если в апреле на продаже на вторичном рынке было менее 2 тыс. квартир, то сейчас — уже 4 тыс.

При этом снижение цен, по крайней мере, на вторичном рынке ожидать не стоит: скорее всего, квартиры будут снимать с продажи на период до стабилизации рынка, прогнозирует эксперт.

На первичном — падение стоимости также маловероятно. Из-за дефицита строящегося жилья.

Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24».
Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24».
Фото Дмитрия Лямзина

Дмитрий Дворядкин,
генеральный директор агентства недвижимости «Династия 24»:

— В 2014 году одновременно строилось 2 млн квадратных метров. Сейчас — порядка 560 тысяч квадратов. Жилые комплексы, которые выходили на рынок в последние недели, распродавались в считанные дни. Но после 21-го сентября люди охладели к новостройкам. Возможно, считают, что текущие проекты могут и не достроить из-за всех событий. Мы предполагаем, что цены на недвижимость падать в ближайшее время не будут, а если и будут расти, то не более чем на уровень инфляции.

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