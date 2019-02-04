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4 февраля -33°C

Молодая компания построит крупный ЖК на улице Ядринцева в Барнауле

Инвестиционно-строительная компания «Авангард» планирует построить крупный жилой комплекс в центре Барнаула. Эскизный проект многоэтажек на ул. Ядринцева представили на градостроительном совете 31 января.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

«Авангард» запланировал построить два 16-этажных здания в границах ул. Ядринцева, Шевченко и Крупской, а в дальнейшем добавить к ним еще два многоэтажных дома. Работы разбиваются на несколько этапов.

Первой должна появиться высотка на углу Крупской и Ядринцева. В ней спроектированы подземная парковка, коммерческие помещения на первом этаже и одно-, двух- и трехкомнатные квартиры на остальных 15 этажах. Застройщик планирует декорировать фасад кирпичом, штукатуркой, сделав акценты плоскостями, окрашенными в красный цвет, а также витражным остеклением фасадов.

Сейчас «Авангард» завершает оформление документов, объединяющих три выкупленных участка. Градосовет предложил архитекторам получить ГПЗУ, доработать проект с опорой на уже утвержденный проект планировки квартала: в нем предлагают построить один дом вдоль Ядринцева между Шевченко и Крупской, а не разделять его на две отдельно стоящие высотки.

Что известно о компании «Авангард»

Застройщик начал работать с 2006 года, построив многоэтажный дом на ул. Крупской. В 2018 компания получила разрешение на строительство многоэтажки на пр. Ленина около моста на Новый рынок.

По данным проектных деклараций, учредитель «СЗ ИСК «Авангард» — Нуридинов Акрамхон Зайнидинович. До 2017 года он был учредителем компании «Нур-Строй», которая занималась отделкой новостроек.

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