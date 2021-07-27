Мрачное место. Как выглядит избушка отшельника в лесной глуши у Трассы здоровья в Барнауле

Внутри деревянный одноэтажный дом выглядит довольно мрачным. Не спасают даже окна. Через них практически не проходит солнечный свет.
Само строение в запущенном состоянии: крыльцо покосилось, две из трех комнат завалены хламом и досками. Одно из помещений в менее удручающем состоянии. В нем разместились стол, кровать и старый холодильник. Судя по застеленной постели и остаткам еды на столе, сюда иногда кто-то наведывается.
Сбоку от дома разместилось покосившийся забор и небольшое строение. Рядом — деревянные кабинки уличного туалета. Со всех сторон строения окружены сосновым бором, а двор по периметру зарос кустарником и зарослями крапивы.
Когда-то в небольшой избушке размещалась лыжная база. Одна из когда-то просторных комнат оборудована стойками, где до сих пор стоят старые лыжи.
Несомненным плюсом данного предложения является большой участок в 11 соток. Он в частной собственности.
По заверениям риэлтерского агентства «Базис» надел можно использовать под индивидуальное жилое строительство или возведение коммерческого строения. В частности, туристической базы. Места хватит на самый амбициозный проект.
При этом, проблем со сносом старого здания возникнуть не должно, судя по состоянию, снести его не составит труда. Да и место располагает — вокруг густой лес, тишина и покой, в непосредственной близости находится транспортная развязка, а неподалеку проходит Трасса здоровья.
Участок бора, где находится недвижимость окружен объектами медицинского кластера. На ул. Ляпидевского размещается краевая клиническая больница и поликлиника, центр травматологии и ортопедии, небезызвестный перинатальный центр «Дар», новый комплекс ядерной медицины.
С другой стороны массив граничит со Змеиногорским трактом и коттеджным поселком. Здесь же находятся лыжная база «Динамо», телевышка и автозаправки.