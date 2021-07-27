Мрачное место. Как выглядит избушка отшельника в лесной глуши у Трассы здоровья в Барнауле

В краевой столице до сих пор продается заброшенный дом в чаще леса. Цена — 12,5 млн рублей. За год стоимость «нежилых квадратов» подросла всего на 500 рублей. Недвижимость находится на участке в 11 соток на ул. Солнечная, 16. Журналисты altapress.ru присмотрелись к необычному строению. Подробности и фото — в нашем материале.

В Барнауле за 12,5 млн рублей продается заброшенная лыжная база на ул. Солнечная, 16.

Внутри деревянный одноэтажный дом выглядит довольно мрачным. Не спасают даже окна. Через них практически не проходит солнечный свет.

Само строение в запущенном состоянии: крыльцо покосилось, две из трех комнат завалены хламом и досками. Одно из помещений в менее удручающем состоянии. В нем разместились стол, кровать и старый холодильник. Судя по застеленной постели и остаткам еды на столе, сюда иногда кто-то наведывается.

Сбоку от дома разместилось покосившийся забор и небольшое строение. Рядом — деревянные кабинки уличного туалета. Со всех сторон строения окружены сосновым бором, а двор по периметру зарос кустарником и зарослями крапивы.

Когда-то в небольшой избушке размещалась лыжная база. Одна из когда-то просторных комнат оборудована стойками, где до сих пор стоят старые лыжи.

В Барнауле за 12,5 млн рублей продается заброшенная лыжная база на ул. Солнечная , 16. altapress.ru. В Барнауле за 12,5 млн рублей продается заброшенная лыжная база на ул. Солнечная , 16. altapress.ru. В Барнауле за 12,5 млн рублей продается заброшенная лыжная база на ул. Солнечная , 16. altapress.ru.

Несомненным плюсом данного предложения является большой участок в 11 соток. Он в частной собственности.

По заверениям риэлтерского агентства «Базис» надел можно использовать под индивидуальное жилое строительство или возведение коммерческого строения. В частности, туристической базы. Места хватит на самый амбициозный проект.

При этом, проблем со сносом старого здания возникнуть не должно, судя по состоянию, снести его не составит труда. Да и место располагает — вокруг густой лес, тишина и покой, в непосредственной близости находится транспортная развязка, а неподалеку проходит Трасса здоровья.

В Барнауле за 12,5 млн рублей продается заброшенная лыжная база на ул. Солнечная , 16. altapress.ru.

Участок бора, где находится недвижимость окружен объектами медицинского кластера. На ул. Ляпидевского размещается краевая клиническая больница и поликлиника, центр травматологии и ортопедии, небезызвестный перинатальный центр «Дар», новый комплекс ядерной медицины.

С другой стороны массив граничит со Змеиногорским трактом и коттеджным поселком. Здесь же находятся лыжная база «Динамо», телевышка и автозаправки.