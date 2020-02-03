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Недвижимость

Музей-недострой в Барнауле предложили отдать под новый корпус АлтГУ

Житель Барнаула предложил правительству края передать недостроенное здание Государственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК) на пл. Октября под корпус АлтГУ. Об этом пишет «Банкфакс». В правительстве подтвердили, что предложение к ним поступило.

Краевой художественный музей. Июль 2018 года.
Краевой художественный музей. Июль 2018 года.
Анна Зайкова.

Барнаулец считает это нужно сделать ради сохранения сквера на пл. Сахарова, где вуз запланировал построить новый корпус. В таком случае деньги в строительство нового здания можно вложить в достройку музея, добавляет горожанин.

В случае передачи недостроенного здания опорному вузу сквер останется нетронутым, а АлтГУ обзаведется новыми площадями.

Несмотря на то, что такое развитие событий очень маловероятно, обращение барнаульца приняли и передали в краевое минкультуры. В пресс-службе ведомства сказали, что его отдали в работу специалистам, которые распишут аргументы «за» и «против».

Достроить и сдать в эксплуатацию здание ГХМАК обещают к началу 2021 года.

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