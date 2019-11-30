Мясо, бабушки и сыр: кто и на что пришел посмотреть на обновленном «Старом базаре». Фоторепортаж

Перерождение знакомого многим горожанам рынка вызвало огромный интерес у жителей краевой столицы.
Интерьеры «Старого базара» версии 2.0 и обзор прилавков — в фоторепортаже altapress.ru.
«Старый базар» в центре Барнаула 30 ноября открыл свои двери после реконструкции.
Перерождение знакомого многим горожанам рынка вызвало огромный интерес у жителей краевой столицы.
Интерьеры «Старого базара» версии 2.0 и обзор прилавков — в фоторепортаже altapress.ru.
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