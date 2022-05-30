На Алтае пересчитают кадастровую стоимость 1,1 млн участков. Что с налогами и арендной платой?

Единый тур кадастровой оценки всех категорий земель проводится одновременно по всей стране. В Алтайском крае переоценка уже идет, рассказала Татьяна Жигулина, руководитель бюджетного учреждения «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки».
В перечне объектов оценки — 1 126 650 участков. По результатам оценки сначала составят проект отчета. Ориентировочно он будет готов в конце июля, но не позднее 19 августа.
Собственники участков смогут с ним ознакомиться — это стоит сделать, так как чаще всего кадастровая стоимость повышается — а иногда весьма резко. В 2020—2021 годах в крае оспорили кадастровую оценку 1866 участков, привела данные Татьяна Жигулина. Очевидно, их собственники считали, что оценка завышена.
Если вы не согласны с результатом кадастровой оценки, можно попытаться ее уточнить еще на стадии проекта отчета (то есть до его утверждения).
Татьяна Жигулина советует направить замечание в «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки». Организация будет принимать претензии по проекту отчета в течение 30 дней.
Замечания можно подать через МФЦ, портал госуслуг, а можно отправить их по почте с уведомлением о вручении, опустить в специализированный ящик или обратиться лично по адресу: Барнаул, ул, Деповская, 7-г.
Режим работы учреждения — понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница до 16:00. В период подачи замечаний будет действовать телефон «горячей линии».
«Та форма, которую мы будем рекомендовать к заполнению, будет размещена во время принятия замечаний на сайте «Алтайского центра недвижимости и государственной кадастровой оценки», — сказала Жигулина. Бланк можно будет скачать и с сайта управления имущественных отношений края.
Да, можно. Ориентировочно новая кадастровая стоимость всех участков будет утверждена в октябре, сказала Татьяна Жигулина.
До 1 января 2023 года можно, как обычно, обратиться в специальную комиссию по рассмотрению споров при управлении имущественных отношений и в суд. А с 1 января изменится порядок уточнения кадастровой стоимости (см. ниже).
В 2022 году налоги платятся, как в 2021-м. А вот на 2023 год налог на землю не увеличится, даже если кадастровая стоимость возрастет.
Налог надо будет заплатить исходя из прежней налоговой базы — то есть кадастровой стоимости на 1 января 2022 года (если не изменены характеристики участка — категория земель, разрешенное использование и др.).
Эта заморозка суммы налога на 2023 год принята федеральным законом № 67, подписанной 26 марта, рассказал Александр Кориневский, зампред правления саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».
Однако есть приятное исключение: если по результатам новой, проходящей сегодня, оценки кадастровая стоимость участка уменьшится, то налоги пересчитают в сторону уменьшения.
Понятно, что вопрос новой оценки участков важен и для арендаторов — ведь арендная плата тоже зависит от кадастровой стоимости.
Но ясности здесь пока нет, сказал Кориневский. Закон № 67 на арендную плату не распространяется.
В 2023 году в стране (и в Алтайском крае, естественно, тоже) пройдет кадастровая оценка всех объектов капитального строительства. Включая собственность физлиц.
Татьяна Жигулина советует уже сегодня уточнить вид использования своей недвижимости, так как «это является основным ценообразующим фактором». В ЕГРН может быть указан невыгодный для вас вид использования, из-за чего сумма налогов окажется больше, чем вы ожидали.
Кроме того, изменится порядок оспаривания кадастровой стоимости. С 1 января 2023 года комиссия по рассмотрению споров (работает в управлении имущественных отношений края) прекращает работу.
Обращаться за уточнением кадастровой стоимости надо будет в «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки». Если учреждение откажет, собственник, как и раньше, имеет право оспорить отказ в суде.