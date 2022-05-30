На Алтае пересчитают кадастровую стоимость 1,1 млн участков. Что с налогами и арендной платой?

1 Когда завершится переоценка кадастровой стоимости?

Единый тур кадастровой оценки всех категорий земель проводится одновременно по всей стране. В Алтайском крае переоценка уже идет, рассказала Татьяна Жигулина, руководитель бюджетного учреждения «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки».

В перечне объектов оценки — 1 126 650 участков. По результатам оценки сначала составят проект отчета. Ориентировочно он будет готов в конце июля, но не позднее 19 августа.

Собственники участков смогут с ним ознакомиться — это стоит сделать, так как чаще всего кадастровая стоимость повышается — а иногда весьма резко. В 2020—2021 годах в крае оспорили кадастровую оценку 1866 участков, привела данные Татьяна Жигулина. Очевидно, их собственники считали, что оценка завышена.