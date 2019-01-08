На Алтае продают базу отдыха с пасекой у слияния Оби и Чарыша

В Алтайском крае подают усадьбу с пасекой, расположенную на берегу реки, у слияния Оби и Чарыша, в Усть-Пристани. Стоимость объекта продавец оценивает в 3,8 млн рублей.

Как сообщается на сайте объявлений, на территории усадьбы расположен дом из бруса, на первом этаже здания сауна, теплый бассейн, душ, туалет. На втором этаже комната отдыха. Здание оснащено бытовой техникой, есть спутниковое телевидение.

На территории — беседка с барбекю, еще один бассейн, искусственный пруд для выращивания карпа со всем нужным оборудованием, сад, место для хранения лодки.

Еще одна деталь — пасека на 100 пчелосемей, место для зимовки пчел.

Продавец уверяет, что усадьбу можно использовать как базу отдыха — вокруг угодья для охоты, удачное место для рыбалки, рядом — бор; для разведения пчел или попросту для жизни.