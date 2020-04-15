На Алтае продают базу отдыха с угодьями, маралами и яками за 700 млн рублей

База с маральником
Туристический комплекс с мараловодческим хозяйством в Усть-Коксинском районе выставлен на продажу на Avito. Хозяйство полностью укомплектовано сельхозтехникой и обустроено. В нем содержится 200 быков марала разного возраста, а также КРС, лошади, овцы, яки и др.
Площадь хозяйства составляет 5,6 тыс. га, часть из них в собственности, другая часть — в долгосрочной аренде.
Туркомплекс рассчитан на 45 человек, он включает оборудованные всеми удобствами коттеджи. За все это собственник просит солидную сумму — 700 млн. рублей. Объявление на Avito появилось 29 марта.
Элитный гостиничный комплекс
Турбазу «Золотые пески» продает агентство недвижимости «Алтайская элита». Она расположена на территории 3 га в 55 километрах от Маймы на территории Республики Алтай (в километре от села Усть-Муны).
В комплексе есть трехэтажный отель из кедрового бруса на 30 номеров, ресторан на 70 мест, конференц-зал площадью 250 кв. метров, два мини-отеля, бани, беседки и т.п. Номера люкс, полулюкс и стандартные. Площадь строений 1,8 тыс. кв. метров.
Продавец оценивает ее в 175 млн рублей, но указывает о возможности торга.
Семейная база «Три медведя»
А в Алтайском крае продается семейная турбаза «Три медведя» в селе Ая Алтайского района. Ее цена 120 млн. рублей.
Общая площадь этой базы более 2,5 га. Она рассчитана на размещение 300−350 человек в 100 номерах. В ней есть ресторан на 150 мест, два кафе, бассейны для детей и взрослых и даже кинотеатр на 50 мест. Объявление появилось 27 марта.
Напомним, в Республике Алтай и Алтайском крае сейчас запрещено бронирование мест и размещение туристов — пока до 1 июня.