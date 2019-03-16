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Недвижимость

На Алтае продают коттедж из кедра с землянкой

В Республике Алтай продают усадьбу на берегу Катуни в селе Усть-Муны Майминского района. Это двухэтажный коттедж из кедра площадью 120 кв. м с землянкой на участке. Объект оценили в 13 млн рублей, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Коттедж с землянкой.
Коттедж с землянкой.
altayrealt.ru

По данным риэлтора, площадь земельного участка составляет 21 сотку. Рядом с усадьбой стоит банный комплекс, гостевой дом в 90 кв. м., гараж на 2 автомобиля, беседка, растут фруктовые деревья. На придомовой территории есть свой колодец с насосом. Владелец соорудил на заднем дворе свою землянку — «для заготовки лекарственных трав».

Коттедж с землянкой.
Коттедж с землянкой.
altayrealt.ru

В интерьере использована исключительно деревянная мебель и отделка. В коттедже построен камин, имеется встроенная кухня, санузлы, котельная. Дом продается со всем имуществом.

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