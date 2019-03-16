На Алтае продают коттедж из кедра с землянкой

По данным риэлтора, площадь земельного участка составляет 21 сотку. Рядом с усадьбой стоит банный комплекс, гостевой дом в 90 кв. м., гараж на 2 автомобиля, беседка, растут фруктовые деревья. На придомовой территории есть свой колодец с насосом. Владелец соорудил на заднем дворе свою землянку — «для заготовки лекарственных трав».
В интерьере использована исключительно деревянная мебель и отделка. В коттедже построен камин, имеется встроенная кухня, санузлы, котельная. Дом продается со всем имуществом.