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Недвижимость

На Алтае снесли мрачное здание общежития колледжа

Аварийное здание общежития Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа имени М.З. Гнездилова решили снести. Руководство обращалось с этой просьбой еще три года назад, пишут «Новости Горного Алтая».

В Горно-Алтайске снесли аварийное здание общежития политехнического колледжа.
В Горно-Алтайске снесли аварийное здание общежития политехнического колледжа.
onf.ru

Полуразрушенный объект находится в жилом секторе Горно-Алтайска, рядом со спортивной площадкой и учебным корпусом колледжа.

Местные жители рассказали, что на объект часто пытаются проникнуть дети, обитают бомжи. В заброшенном здании случался пожар.

В Горно-Алтайске снесли аварийное здание общежития политехнического колледжа.
В Горно-Алтайске снесли аварийное здание общежития политехнического колледжа.
onf.ru

Поскольку строение представляло угрозу жизни и здоровью людей, рекомендацию о сносе объекта включили в общественные предложения регионального отделения ОНФ и направили главе региона.

Положительные сдвиги в решении этого вопроса произошли с приходом нового руководства региона.

«Средства найдены, кирпичное здание было снесено буквально в течение недели. Определенное время потребуется на вывоз строительного мусора и расчистку территории. Работы подрядчиком ведутся в соответствии с договором, согласно графику», — прокомментировала эксперт ОНФ в Республике Алтай Елена Басаргина.

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