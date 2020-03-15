На Алтае снесли мрачное здание общежития колледжа

Полуразрушенный объект находится в жилом секторе Горно-Алтайска, рядом со спортивной площадкой и учебным корпусом колледжа.
Местные жители рассказали, что на объект часто пытаются проникнуть дети, обитают бомжи. В заброшенном здании случался пожар.
Поскольку строение представляло угрозу жизни и здоровью людей, рекомендацию о сносе объекта включили в общественные предложения регионального отделения ОНФ и направили главе региона.
Положительные сдвиги в решении этого вопроса произошли с приходом нового руководства региона.
«Средства найдены, кирпичное здание было снесено буквально в течение недели. Определенное время потребуется на вывоз строительного мусора и расчистку территории. Работы подрядчиком ведутся в соответствии с договором, согласно графику», — прокомментировала эксперт ОНФ в Республике Алтай Елена Басаргина.