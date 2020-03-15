На Алтае снесли мрачное здание общежития колледжа

Аварийное здание общежития Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа имени М.З. Гнездилова решили снести. Руководство обращалось с этой просьбой еще три года назад, пишут «Новости Горного Алтая».

Полуразрушенный объект находится в жилом секторе Горно-Алтайска, рядом со спортивной площадкой и учебным корпусом колледжа.

Местные жители рассказали, что на объект часто пытаются проникнуть дети, обитают бомжи. В заброшенном здании случался пожар.

В Горно-Алтайске снесли аварийное здание общежития политехнического колледжа. onf.ru

Поскольку строение представляло угрозу жизни и здоровью людей, рекомендацию о сносе объекта включили в общественные предложения регионального отделения ОНФ и направили главе региона.

Положительные сдвиги в решении этого вопроса произошли с приходом нового руководства региона.