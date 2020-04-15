На Алтае выставили на торги крупные туристические комплексы

Несколько туристических комплексов, расположенных в Алтайском крае и Республике Алтай, выставлены на продажу. Самый крупный и дорогой объект, который ищет покупателя, — мараловодческое хозяйство с базой отдыха в Горном. Продавец просит за него несколько сот миллионов рублей.

База с маральником

Туристический комплекс с мараловодческим хозяйством в Усть-Коксинском районе выставлен на продажу на Avito. Хозяйство полностью укомплектовано сельхозтехникой и обустроено. В нем содержится 200 быков марала разного возраста, а также КРС, лошади, овцы, яки и др.

Площадь хозяйства составляет 5,6 тыс. га, часть из них в собственности, другая часть — в долгосрочной аренде.

Туркомплекс рассчитан на 45 человек, он включает оборудованные всеми удобствами коттеджи. За все это собственник просит солидную сумму — 700 млн. рублей. Объявление на Avito появилось 29 марта.

Гостиничный комплекс «Золотые пески». На берегу Катуни. zolotyipeski.ru Гостиничный комплекс «Золотые пески». На берегу Катуни. zolotyipeski.ru Гостиничный комплекс «Золотые пески». На берегу Катуни. zolotyipeski.ru

Элитный гостиничный комплекс

Турбазу «Золотые пески» продает агентство недвижимости «Алтайская элита». Она расположена на территории 3 га в 55 километрах от Маймы на территории Республики Алтай (в километре от села Усть-Муны).

В комплексе есть трехэтажный отель из кедрового бруса на 30 номеров, ресторан на 70 мест, конференц-зал площадью 250 кв. метров, два мини-отеля, бани, беседки и т.п. Номера люкс, полулюкс и стандартные. Площадь строений 1,8 тыс. кв. метров.

Продавец оценивает ее в 175 млн рублей, но указывает о возможности торга.

Семейная база «Три медведя». Avito

Семейная база «Три медведя»

А в Алтайском крае продается семейная турбаза «Три медведя» в селе Ая Алтайского района. Ее цена 120 млн. рублей.

Общая площадь этой базы более 2,5 га. Она рассчитана на размещение 300−350 человек в 100 номерах. В ней есть ресторан на 150 мест, два кафе, бассейны для детей и взрослых и даже кинотеатр на 50 мест. Объявление появилось 27 марта.

Напомним, в Республике Алтай и Алтайском крае сейчас запрещено бронирование мест и размещение туристов — пока до 1 июня.