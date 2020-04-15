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16 апреля 3°C

На Алтае выставили на торги крупные туристические комплексы

Несколько туристических комплексов, расположенных в Алтайском крае и Республике Алтай, выставлены на продажу. Самый крупный и дорогой объект, который ищет покупателя, — мараловодческое хозяйство с базой отдыха в Горном. Продавец просит за него несколько сот миллионов рублей.

Мараловодческое хозяйство и турбаза, Горный Алтай.
Мараловодческое хозяйство и турбаза, Горный Алтай.
Avito

База с маральником

Туристический комплекс с мараловодческим хозяйством в Усть-Коксинском районе выставлен на продажу на Avito. Хозяйство полностью укомплектовано сельхозтехникой и обустроено. В нем содержится 200 быков марала разного возраста, а также КРС, лошади, овцы, яки и др.

Площадь хозяйства составляет 5,6 тыс. га, часть из них в собственности, другая часть — в долгосрочной аренде.

Туркомплекс рассчитан на 45 человек, он включает оборудованные всеми удобствами коттеджи. За все это собственник просит солидную сумму — 700 млн. рублей. Объявление на Avito появилось 29 марта.

Гостиничный комплекс &quot;Золотые пески&quot;. На берегу Катуни.
Гостиничный комплекс «Золотые пески». На берегу Катуни.
zolotyipeski.ru
Гостиничный комплекс &quot;Золотые пески&quot;. На берегу Катуни.
Гостиничный комплекс «Золотые пески». На берегу Катуни.
zolotyipeski.ru
Гостиничный комплекс &quot;Золотые пески&quot;. На берегу Катуни.
Гостиничный комплекс «Золотые пески». На берегу Катуни.
zolotyipeski.ru

Элитный гостиничный комплекс

Турбазу «Золотые пески» продает агентство недвижимости «Алтайская элита». Она расположена на территории 3 га в 55 километрах от Маймы на территории Республики Алтай (в километре от села Усть-Муны).

В комплексе есть трехэтажный отель из кедрового бруса на 30 номеров, ресторан на 70 мест, конференц-зал площадью 250 кв. метров, два мини-отеля, бани, беседки и т.п. Номера люкс, полулюкс и стандартные. Площадь строений 1,8 тыс. кв. метров.

Продавец оценивает ее в 175 млн рублей, но указывает о возможности торга.

Семейная база &quot;Три медведя&quot;.
Семейная база «Три медведя».
Avito

Семейная база «Три медведя»

А в Алтайском крае продается семейная турбаза «Три медведя» в селе Ая Алтайского района. Ее цена 120 млн. рублей.

Общая площадь этой базы более 2,5 га. Она рассчитана на размещение 300−350 человек в 100 номерах. В ней есть ресторан на 150 мест, два кафе, бассейны для детей и взрослых и даже кинотеатр на 50 мест. Объявление появилось 27 марта.

Напомним, в Республике Алтай и Алтайском крае сейчас запрещено бронирование мест и размещение туристов — пока до 1 июня.

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