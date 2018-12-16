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Недвижимость
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На Алтае за 190 миллионов продают авторский коттедж в лесу с пятью спальнями и пятью ванными

Дом площадью в 1400 квадратных метра продают в Алтайском крае, пишет avito.ru. Коттедж располагается в Бийском районе в уединенном месте в лесной зоне в междуречье Бии и Катуни.

На Алтае продают коттедж за 190 миллионов.
На Алтае продают коттедж за 190 миллионов.
www.avito.ru

Двухэтажное здание с мансардой выполнено по авторскому проекту. Дом стоит на охраняемой территории площадью в полтора гектара.

На территории есть беседка, окруженная елями. Дорожки с ночным освещением, фруктовый сад, фонтан.

В самом коттедже спроектированы пять спален, каждая со своей ванной и гардеробной, рабочий кабинет, зимний сад, кухня, столовая, просторный зал с камином, бассейн, сауна, спортивный зал, бильярдная комната, винная комната, различные душевые и т.д.Есть гараж на 3 авто.

Усадьба продается за 190 миллионов рублей (это 2,5 миллиона евро).

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