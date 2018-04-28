На барнаульской "Рублёвке" продают огромный участок

Участок прямоугольной формы утоплен в сосновый лес на улице Горнолыжной. К нему уже подвели коммуникации высокой мощности для строительства поселка на восемь домов. Желающие могут приобрести отдельный надел 7,5 соток за 7,64 млн рублей.

Рядом с участком уже построены коттеджный поселок "Гринвуд". В нем коттедж под отделку на 10 сотках земли стоит около 21 млн рублей, сказано на "Авито", а квартира в соседнем поселке таунхаусов также под отделку — 13 млн.

Очевидно, что цена предложения за участок названа исходя из средств, уже вложенных в него. Расположенные рядом 7 га без коммуникаций под санаторий оценили в 7 млн рублей.