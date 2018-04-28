Недвижимость

На барнаульской "Рублёвке" продают огромный участок

Сегодня, 11:37.
Недвижимость

На улице Горнолыжной в Барнауле продают 65 соток земли. Собственник просит всего по миллиону рублей за каждую сотку в месте, где сконцентрирована самая дорогая недвижимости города. Для сравнения — в центре стоимость земли доходит до двух миллионов за сотку.

Недвижимость Барнаула. Коттеджи.
Недвижимость Барнаула. Коттеджи. Фото : Анна Зайкова.
За высоким забором: как появилась и чем живет барнаульская Рублёвка

Участок прямоугольной формы утоплен в сосновый лес на улице Горнолыжной. К нему уже подвели коммуникации высокой мощности для строительства поселка на восемь домов. Желающие могут приобрести отдельный надел 7,5 соток за 7,64 млн рублей. 

Рядом с участком уже построены коттеджный поселок "Гринвуд". В нем коттедж под отделку на 10 сотках земли стоит около 21 млн рублей, сказано на "Авито", а квартира в соседнем поселке таунхаусов также под отделку — 13 млн.

Очевидно, что цена предложения за участок названа исходя из средств, уже вложенных в него. Расположенные рядом 7 га без коммуникаций под санаторий оценили в 7 млн рублей. 

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